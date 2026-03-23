Actualités économiques du New York Times - 23 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un avion régional Express d'Air Canada AC.TO avec 76 personnes à bord est entré en collision avec un camion de pompiers au sol à l'atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York tard dimanche, dans un incident qui a entraîné la fermeture de l'aéroport, a déclaré l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

- Le président Donald Trump a déclaré qu'il enverrait des agents de l'immigration et des douanes pour aider le personnel de l'administration de la sécurité des transports dans les aéroports américains.

- La Maison Blanche a installé sur son terrain une statue de l'explorateur italien Christophe Colomb dans la dernière tentative de l'administration du président Donald Trump de remodeler les représentations de l'histoire et de la culture des États-Unis.