 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actualités économiques du New York Times - 23 février
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'administration Trump s'engage à rétablir les droits de douane invalidés par la Cour suprême, en introduisant un prélèvement global de 15 % et de nouvelles enquêtes commerciales pour reconstruire son régime tarifaire.

- Trump exhorte Netflix NFLX.O à retirer un membre de son conseil d'administration Susan Rice, alors que la société cherche à obtenir l'approbation de son accord avec Warner Bros

WBD.O , d'une valeur de 83 milliards de dollars, injectant ainsi de la politique dans une bataille d'acquisition de médias aux enjeux considérables.

- JPMorgan JPM.N admet avoir fermé plus de 50 comptes liés à Trump après le 6 janvier, confirmant ainsi une affirmation centrale du procès de Trump qui accuse la banque de "débancarisation" à des fins politiques.

- Le Danemark rejette le projet de Trump d'envoyer un navire-hôpital américain au Groenland, affirmant qu'une telle aide n'est pas nécessaire et que Copenhague n'a jamais été informée de ce projet.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
310,870 USD NYSE +0,91%
NETFLIX
78,6700 USD NASDAQ +2,17%
WARNER BROS RG-A
28,7500 USD NASDAQ +0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank