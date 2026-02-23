Actualités économiques du New York Times - 23 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'administration Trump s'engage à rétablir les droits de douane invalidés par la Cour suprême, en introduisant un prélèvement global de 15 % et de nouvelles enquêtes commerciales pour reconstruire son régime tarifaire.

- Trump exhorte Netflix NFLX.O à retirer un membre de son conseil d'administration Susan Rice, alors que la société cherche à obtenir l'approbation de son accord avec Warner Bros

WBD.O , d'une valeur de 83 milliards de dollars, injectant ainsi de la politique dans une bataille d'acquisition de médias aux enjeux considérables.

- JPMorgan JPM.N admet avoir fermé plus de 50 comptes liés à Trump après le 6 janvier, confirmant ainsi une affirmation centrale du procès de Trump qui accuse la banque de "débancarisation" à des fins politiques.

- Le Danemark rejette le projet de Trump d'envoyer un navire-hôpital américain au Groenland, affirmant qu'une telle aide n'est pas nécessaire et que Copenhague n'a jamais été informée de ce projet.