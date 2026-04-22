Actualités économiques du New York Times - 22 avril

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22 avril - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- SpaceX a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord avec la start-up d'intelligence artificielle Cursor qui pourrait lui permettre d'acquérir la société pour 60 milliards de dollars.

- Le président Trump a déclaré mardi que les États-Unis envisageaient d'offrir un soutien financier aux Émirats arabes unis.

- Trump Media DJT.O , qui a constamment perdu de l'argent et s'est battu avec un prix de l'action en baisse, a annoncé qu'il remplaçait Devin Nunes en tant que directeur général.

* Tout en rejetant l'idée d'une fusion entre United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , le président Trump a déclaré que quelqu'un, y compris peut-être le gouvernement fédéral, devrait acheter ou aider Spirit Airlines.