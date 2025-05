Actualités économiques du New York Times - 21 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Joe Kent, l'un des principaux collaborateurs de Tulsi Gabbard, a fait pression sur les responsables du renseignement pour qu'ils révisent une évaluation qui contredisait l'affirmation de Trump liant un gang vénézuélien au régime de Maduro, ce qui soulève des inquiétudes quant à la politisation du renseignement pour justifier des déportations controversées en vertu de pouvoirs en temps de guerre.

- La Food and Drug Administration prévoit de limiter l'accès au vaccin COVID de l'automne aux adultes de plus de 65 ans et aux personnes souffrant de problèmes de santé, citant des avantages incertains pour les personnes plus jeunes et en bonne santé et demandant de nouveaux essais cliniques avant une approbation plus large.

- Alphabet's GOOGL.O Google a lancé "Mode IA" dans Search, le transformant en une expérience de type chatbot avec des questions de suivi et des réponses personnalisées, dans le cadre d'une poussée plus large pour intégrer l'IA générative à travers ses produits - y compris Gmail, Chrome, et le shopping.

- Le candidat du président Trump pour diriger le Service des impôts, l'ancien représentant Billy Long, a fait l'objet d'un examen minutieux lors de son audition de confirmation au Sénat pour avoir promu un crédit d'impôt tribal inexistant et soutenu un allégement fiscal de l'ère pandémique sujet à la fraude, soulevant des inquiétudes quant à ses liens avec des schémas fiscaux douteux et des conflits d'intérêts potentiels.