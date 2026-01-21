Actualités économiques du New York Times - 21 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Air Force One est retourné à la base conjointe d'Andrews près de Washington mardi en fin de journée avec le président américain Donald Trump à bord après un "problème électrique mineur" peu après le décollage, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

- Des employés du Département de l'efficacité gouvernementale qui ont été affectés à l'Administration de la sécurité sociale l'année dernière ont partagé des données sensibles par l'intermédiaire d'un serveur tiers non sécurisé, violant ainsi les politiques de sécurité de l'agence, a déclaré le Département de la justice dans un document déposé au tribunal.

- Netflix NFLX.O a déclaré qu'il était passé à une offre entièrement en espèces pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O sans augmenter le prix de 82,7 milliards de dollars.