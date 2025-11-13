Actualités économiques du New York Times - 13 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Raphael Bostic a annoncé qu'il quitterait son poste de président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta à la fin du mois de février.

- Skims, le géant de l'habillement de Kim Kardashian, a levé 225 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement, pour une valorisation de 5 milliards de dollars.

- La Grande-Bretagne soutiendra la construction d'une centrale nucléaire modulaire sur l'île d'Anglesey, dans le nord du Pays de Galles, en promettant 2,5 milliards de livres (3,36 milliards de dollars) pour les premiers travaux sur le site.

- Solvay SOLB.BR , premier transformateur européen de matériaux à base de terres rares, a déclaré avoir conclu de nouveaux partenariats pour renforcer les chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.

(1 $ = 0,7451 livre)