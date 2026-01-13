Actualités économiques du New York Times - 13 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Meta META.O prévoit de supprimer environ 10% des employés de sa division Reality Labs qui travaillent sur des produits incluant le métavers. - Paramount Skydance PSKY.O a poursuivi Warner Bros Discovery WBD.O pour obtenir plus d'informations sur un accord rival de 82,7 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , et a déclaré qu'il prévoyait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros. - Alphabet GOOGL.O a conclu un accord pluriannuel avec Apple AAPL.O en vertu duquel la prochaine génération de modèles d'IA du fabricant d'iPhone sera basée sur les modèles Gemini de Google. - L'administration Trump est en train de conclure un accord commercial avec Taïwan qui réduirait les droits de douane sur les exportations de l'île et engagerait son plus grand fabricant de puces, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation 2330.TW , à investir beaucoup plus aux États-Unis.