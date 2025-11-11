 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 11 novembre
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Une coalition de groupes de défense de l'énergie propre et la ville de St. Paul ont intenté un procès au gouvernement américain lundi, contestant ce qu'ils décrivent comme des coupes budgétaires ouvertement partisanes pendant la fermeture du gouvernement, qui ont fait disparaître environ 7,5 milliards de dollars pour des projets dans des États dirigés par des démocrates.

- Dans l'une de ses dernières lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway BRKa.N en tant que directeur général de la société, Warren Buffett , a déclaré lundi qu'il accélérerait son projet de donner une grande partie de sa fortune personnelle de 150 milliards de dollars aux fondations philanthropiques de ses enfants.

- L'administration Trump a de nouveau saisi la Cour suprême des États-Unis lundi pour tenter d'empêcher le financement fédéral intégral des coupons alimentaires, cherchant à paralyser le plus grand programme national de lutte contre la faim, alors même que la fermeture du gouvernement approche de sa fin.

- Un salon mobile transportant des passagers s'est écrasé à l'aéroport international de Washington Dulles lundi, blessant plus d'une douzaine de personnes et causant des dommages au terminal.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
746 080,730 USD NYSE -0,31%
