Activité du troisième trimestre

Communiqué de presse

Activité du troisi ème trimestre

LE GROUPE CONFIRM E LA GUIDANCE

U N EBITDA AJUSTE 1 AU T3 EN HAUSSE DE 40% A €50 MILLIONS

UNE SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFF A IRES

Paris (France), 1 er décembre 2022 Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTCQX: TCLRY)

Depuis l e spin-off de Technicolor Creative Studio s ( TCS ) , Vantiva est désormais compos é de deux activités ayant chacune de solides fondamentaux et des po sitions de premier plan sur leurs marchés respectifs : Connected Home (CH) et Supply Chain Solutions (SCS) .

Vantiva a réalisé un chiffre d’affaires de €765 millions, affichant une progression de 4 5 % (+27. 1 % à taux de changes constants ) . Cette croissance provient de la performance de la division CH qui bénéficie d’une forte demande et d’une meilleure disponibilité des composants .

L’EBITDA ajusté s’élève à €50 millions (+ 40 %) et représente 6 , 5% du chiffre d’affaires contre 6 , 8% au T3 2021. Malgré des conditions de marché exigeant es et un environnement in flationniste, Vantiva a augmenté son EBITDA de €14 millions au cours du trimestre. La dilution de la marge du trimestre s’explique par la hausse de la part de CH dans l’EBITDA total du groupe.

L'EBITA ajusté a plus que doublé à €21 millions (contre €9 millions au T3 2021) grâce à l ’amélioration de la croissance et de la performance .

Le flux de trésorerie disponible, avant coûts financiers et impôt, s’établit à € 10 millions, en amélioration de € 2 1 millions. Cette progression s’explique largement par la hausse de l’ EBITDA et des charges de restructuration , retraite et autres plus faibles.

A la fin du trimestre Vantiva détenait des liquidités à hauteur de €83 million s , avant prise en compte d’une ligne de crédit non tirée de $125 millions. A cette date, l a dette nette nominale s’ élevait à € 369 millions.

Le groupe confirme ses prévisions de résultats pour l’année 2022 et l e management est confiant sur les objectifs 2023.

Luis Martinez-Amago, directeur général de VANTIVA, a déclaré :

« Les résultats du T 3 confirme nt la solidité de notre stratégie et l’impact positif de l’exécution de notre plan de transformation sur les dernières années . Nous sommes aux avant gardes de l’industrie dans bien des domaines. Mais plus important encore, notre vitesse d’exécution, la proximité avec nos clients et nos partenaires ainsi que notre agilité opérationnelle face aux défis des approvisionnements , nous permettent de continuer à servir nos clients avec les meilleurs produits aux technologie s de pointe.

La division Connected Home a montré une forte activité ce trimestre et a atteint un chiffre d’affaires de €1,6 milliard sur les 9 premiers mois de l’année . Ce trimestre est très bon du point de vue opérationnel, avec plusieurs lancements significatifs pour des clients comme Vodafone , Deutsche Telekom, et d’autres ; avec aussi nos technologies avancées, mises à l’honneur par la présentation du tout premier produit fibre Wifi7 du marché. Tout cela nous maintient sur la bonne voie pour continuer à développer notre avance concurrentielle .

Nous allons continuer à appliquer une stricte discipline d’exécution tout en regardant les opportunités de développement. Je suis convaincu que nos équipes sont parfaitement préparées pour relever les défis qui sont devant nous. Sur la base d es résultats actuels je suis confiant sur no s plan s pour le futur ».

Performance de Vantiva au troisième trimestre

La croissance du groupe a été alimentée par une hausse des volumes et du mix-produit, ainsi que par des ajustements de prix pour couvrir l’évolution des coûts pour la division Connected Home. La performance de la division Supply Chain Solutions a été impactée par une demande plus faible pour son activité DVD, mais sur une base de comparaison particulièrement forte au T3 2021.

L’amélioration de l’EBITDA provient de l’effet volume, d’une meilleure compensation des coûts additionnels par rapport à l’an dernier et du strict contrôle des coûts.

Le chiffre d’affaires de VANTIVA au T3 s’élève à €765 millions, en hausse de 45% (+27,1% à taux de change constants).

Connected Home a contribué à hauteur de €584 millions sur le trimestre, soit une hausse de 77% (+54,3% à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires de SCS atteint €180 millions, en repli de 8,6% (-18,2% à taux de changes constants).

L’EBITDA ajusté du groupe s’élève à €50 millions pour le trimestre soit une hausse de €14 millions par rapport à l’an dernier. La dilution de la marge, de 6,8% à 6,5% s’explique par la plus forte contribution de CH à l’EBITDA du groupe.

Connected Home contribue à l’EBITDA ajusté à hauteur de €33 millions (contre €16 millions l’an dernier) et SCS pour €25 millions (contre €29 millions).

Le flux de trésorerie disponible avant coûts financiers et impôts, est positif de €10 millions, et montre une amélioration de €21 millions.

Résultats T3 et 9M

T3 9M En millions d’euros



Opér ations poursuivies 202 2 2021 Tx de change rée l s Tx de change constant s 20 22



2021 Tx de change réel s Tx de change constant s Chiffre d’affaires 765 528 4 5 , 0 % 27 , 1 % 1,958 1,585 23 , 5% 1 1, 0% dont CH * 58 4 330 77 , 0% 54 , 3% 1,481 1,100 34 , 6% 20 , 3 % dont S CS ** 181 198 -8 , 6% -18 , 2% 476 481 -0 , 9% -9 , 4% EBITDA ajusté 50 36 3 8 , 9 % 25 , 5 % 123 86 42 , 1 % 27 , 8 % En % du CA 6 , 5 % 6 , 8 % 6 , 3% 5 , 4 % dont CH 33 1 6 nm 83 , 2 % 103 7 2 4 2 , 7 % 29 , 9 % En % du CA 5 , 7% 4 , 9% 6 , 9% 6 , 5 % dont S CS 25 29 - 14, 0 % -21 , 5% 40 39 2 , 7 % - 6 , 5 % En % du CA 13 , 7% 14 , 6% 8 , 4% 8 , 1 % EBITA ajusté 21 9 nm na 43 11 nm na Flux de trésorerie disponible avant coûts financiers et impôts 10 -11 -26 -261

Inclus IFRS16 (voir annexes)

* CH: Connected Home

** SCS : Supply Chain Solutions.

Connected Home (CH)

CH a représenté 76% du chiffre d’affaires de Vantiva au T3 (contre 63% au T3 21), dont 71% provenaient du Haut Débit et 29% de la Vidéo (respectivement 58% and 42% au T3 21). Cette évolution du mix est en ligne avec nos priorités de développement.

L’activité haut débit a bénéficié d’une forte demande tandis que celle pour les équipements vidéo ralentissait.

La division a lancé de nouveaux produis importants pour des clients stratégiques : La solution Ultra Hub pour Vodafone UK, le premier DOCSIS RDK pour Deutsche Telekom AG, l’Android TV pour Talk Talk UK, une nouvelle génération de passerelles d’accès (gateways) pour Bouygues Telecom, qui prouvent les progrès continus du groupe sur le marché des équipements de connexion de dernières technologies.

L’innovation reste au cœur de la stratégie. La division a présenté en avant-première au Amsterdam Broadband World Forum le tout premier produit de l’industrie Wi-Fi 7, qui préfigure la nouvelle génération de passerelle d’accès pour les 3 prochaines années.

Les volumes ont continué à augmenter en Amérique du Nord en en Amérique Latine, mais ont faibli dans quelques pays européens et asiatiques.

La croissance du chiffre d’affaires a été soutenue par une meilleure disponibilité produits et le support de nos clients pour compenser l’impact de l’augmentation des coûts.

La disponibilité des composants s’est améliorée et les goulets logistiques se sont atténués. Certains composants clés restent néanmoins peu disponibles et cela limite toujours la capacité du groupe à satisfaire totalement la demande.

La division continue à investir dans des projets prometteurs et à optimiser sa base de coûts.

L’EBITDA ajusté a atteint €33 millions sur le trimestre contre €17 millions l’an dernier, montrant une amélioration de la marge de 0,8 point à 5,7%. Cette progression reflète les plans d’efficacité, la hausse des volumes et du mix produit ainsi que les mesures de compensations pour contrer l’impact des coûts additionnels.

Il faut souligner que la marge a augmenté en dépit de l’impact mécanique négatif des compensations de prix accordées par les clients, qui gonflent le chiffre d’affaires sans contribution à la marge.

S upply Ch ain Solutions (SCS)

SCS représente 24% des ventes de Vantiva au troisième trimestre contre 37% au T3 2021.

Le demande pour les DVD est en baisse sur le trimestre mais sur une base de comparaison anormalement élevée au T3 2021 due à la crise Covid. Cette baisse s’explique par une réduction non attendue des commandes de fabrication d’un de nos clients.

La division continue à adapter ses structures de fabrication et de distribution à un environnement fluctuant.

La demande pour les disques vinyle a été forte et continue à croître.

Vantiva a déjà des contrats actifs avec 2 des 3 maisons de disques globales du marché et pourrait signer avec une troisième en 2023.

Le challenge est de mettre en place la capacité de production nécessaire qui devrait progressivement s’améliorer à partir de 2023.

L’activité de logistique continue de signer de nouveaux contrats et contribue ainsi à notre objectif de diversification.

Dans ce contexte de volumes en baisse, la division a montré de la résilience avec une baisse de la marge d’EBITDA ajusté limitée à 0,87 point à 13,7%.

La contribution de la division à l’EBITDA ajusté du groupe s’est élevée à €25 millions contre €29 millions au T3 2021.

Flux de trésorerie disponible avant coûts financiers et impôts

Le flux de trésorerie disponible avant coûts financiers et impôts du groupe est positif à hauteur de €10 millions au T3, en hausse de €21 millions grâce notamment à la hausse de l’EBITDA ajusté et la baisse des coûts de retraite et autres.

Les investissements sont en hausse de €2 millions tandis que les charges de restructurations sont en repli de €8 millions, le BFR se détériore de €6 millions. Les charges de retraites et autres charges sont en baisse de de €11 millions.

Liquidités

A fin septembre la position de liquidité s’établissait à €83 millions avant prise en compte de la ligne de crédit, non tirée, de $125m.

Perspectives

Les marchés du groupe devraient rester sur les mêmes tendances que sur les 9 premiers mois : bonne demande pour les activités de CH, particulièrement pour le haut débit, baisse de la demande pour les DVD et manque de capacité pour les disques vinyle.

Dans ce contexte le groupe confirme sa guidance pour 2022 et 2023.

€ (taux de change €/$ 1.15) 2022e 2023e EBITDA ajusté >140m >140m EBITA ajusté 38-48m 29-39m Flux de trésorerie disponible avant coûts financiers & impôts 62-72m 43-63m

Calendrier indicatif

Résultats 2022 Vantiva 9 mars 2023

A nnexes

Tableau d’endettement

€ million

Line Characteristics Nominal IFRS amount Nominal Rate IFRS Rate Barclays Cash: Euribor 3M + 2.50% & PIK 250 243 6.5% 10.9% Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4.00% & PIK 125 118 10.0% 15.7% Wells Fargo 8.75% 0 0 8.8% 8.8% Operating Lease 76 76 10.4% 10.4% Capital Lease 1 1 2.8% 2.8% Other 1 1 0.0% 0.0% Total Debt 452 437 8.1% 12.1% Cash & Cash Equivalents 83 83 Net Debt 369 355

Impact IFRS16

Actual Q3 22 (incl IFRS 16) Actual Q3 22

(excl. IFRS16) IFRS16 impact (€ million)



Actual Actual Actual Current rate Current rate Current rate SALES 765 765 +0 EBITDA ADJ 50 43 +7 EBITA 21 20 +1 Operating Cash Flow 23 15 +7 FCF before Financial & Tax 10 3 +8 FCF after Financial & Tax (46) (51) +5

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2022 sous le numéro D-22-0237 et une actualisation au Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé e auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D-22-0237-A01.

