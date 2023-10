Activité de Tikehau Capital au troisième trimestre 2023

Un niveau d'activité solide, soutenu par une plateforme globale et diversifiée

Au cours du troisième trimestre de 2023, Tikehau Capital a bénéficié d'une dynamique positive sur l'ensemble de ses piliers de croissance et a poursuivi l'exécution de sa stratégie en s'appuyant sur une plateforme multi-locale et diversifiée ainsi que sur son track record en termes de génération de performance.

Sur le trimestre, le Groupe a bénéficié d'une franchise de plus en plus reconnue qui s'étend à travers les géographies et les types de clients, avec une collecte nette de 1,4 md€ sur le troisième trimestre de 2023 (soit une croissance de +31% par rapport au troisième trimestre de 2022) et une collecte nette de 4,7 mds€ sur les 9 premiers mois de 2023 (soit une croissance de +10% par rapport aux 9 premiers mois de 2022).

Le Groupe récolte les bénéfices de la complémentarité et la pertinence de ses stratégies d'investissement permettant de répondre efficacement aux besoins des clients-investisseurs et de proposer un profil de risque-rendement attractif dans le contexte actuel. C'est particulièrement le cas des stratégies de dette privée du Groupe, qui ont représenté près de 65% de la collecte nette et environ 70% du capital déployé depuis le début de l'année 2023.

Tikehau Capital a continué à réaliser des cessions fortement créatrices de valeurs, représentant 0,7 md€ au cours du trimestre, soit un niveau de désinvestissement équivalent à celui du premier semestre de 2023, dans un contexte marqué par un niveau plus modéré de cessions.