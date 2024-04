Actions US: Indosuez Wealth Management cible les small et mid caps

(AOF) - "Nous restons constructifs sur les méga caps et plus largement sur les acteurs clés de l’Intelligence Artificielle mais nous sommes plus sélectifs et préconisons de diversifier le positionnement au cours de l’année avec des petites et moyennes capitalisations". C’est ce qu’affirme Laura Corrieras, Equity Portfolio Manager chez Indosuez Wealth Management au sujet du marché actions américain. "Après deux années de sous-performance, les small & mid caps présentent un niveau de décote et de valorisation attractif", "proche d’un record de plus de 20 ans par rapport aux large caps", estime-t-elle.

"Les perspectives pour 2024 demeurent solides avec des attentes de progression de résultats de l'ordre de 10 % pour les 12 prochains mois" ajoute la gérante.

"Bien que la conjoncture plaide pour un retour progressif des small & mid caps, nous privilégions les entreprises à forte rentabilité avec des bilans solides et une visibilité des revenus", précise-t-elle cependant. "En effet, les sociétés profitables démontrent une meilleure performance globale dans chaque phase du cycle monétaire".