 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions suisses - Facteurs à surveiller le 18 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 06:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'affecter les actions suisses jeudi:

NOVARTIS NOVN.S , ROCHE ROG.S

Bloomberg News a rapporté mercredi que la Maison Blanche s'apprête à annoncer des accords sur les prix des médicaments avec les sociétés suisses Novartis et Roche, apaisant ainsi les tensions commerciales avec la Suisse après une impasse sur les droits de douane.

DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES

* Defender Capital réitère son intention de voter contre le projet de vente de Staar Surgical STAA.O à Alcon Inc ALCC.S .

ECONOMIE

Balance commerciale suisse de novembre attendue à 0700 GMT.

La masse monétaire suisse M3 de novembre est attendue à 0800 GMT.

Valeurs associées

ALCON
63,360 CHF Swiss EBS Stocks +1,41%
NOVARTIS
107,960 CHF Swiss EBS Stocks +0,45%
ROCHE HLDG DR
317,100 CHF Swiss EBS Stocks -1,03%
SMI
13 024,22 Pts Swiss EBS Stocks -0,25%
SPI® TR
17 892,92 Pts Swiss EBS Stocks -0,15%
STAAR SURGICAL
25,8900 USD NASDAQ +4,40%
STOXX Europe 600
579,79 Pts DJ STOXX 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo BP dans une station-service BP à Manhattan, New York
    BP nomme Meg O'Neill au poste de directrice générale
    information fournie par Reuters 18.12.2025 07:53 

    par Sheila Dang et Stephanie Kelly La major pétrolière et gazière BP a nommé Meg O'Neill, directrice de l'entreprise australienne Woodside Energy, au poste de directrice générale pour mener ses efforts visant à accroître les bénéfices et à se recentrer sur le pétrole ... Lire la suite

  • Un portrait de Matilda, petite-fille de 10 ans, tuée lors d'un attentat, est exposé pendant une veillée au Bondi Pavilion, bâtiment bordant la plage, à Sydney, le 16 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Attentat de Sydney: l'Australie enterre une victime de 10 ans et promet de sévir contre l'extrémisme
    information fournie par AFP 18.12.2025 07:12 

    Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis des sanctions plus sévères contre l'extrémisme après l'attentat de Sydney dont les obsèques de la plus jeune victime, âgée de 10 ans, sont célébrées jeudi. Sajid Akram et son fils Naveed sont accusés d'avoir ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.12.2025 06:00 

    * NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables. * SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. ... Lire la suite

  • Des pétroliers à l'ancre près de Maracaibo, au Venezuela, le 17 décembre 2025 ( AFP / Alejandro Paredes )
    Le Venezuela dit poursuivre ses opérations pétrolières malgré le blocus américain
    information fournie par AFP 18.12.2025 05:59 

    Le Venezuela a affirmé mercredi que le blocus naval imposé par les Etats-Unis, dénoncé par le président Nicolas Maduro comme "une menace directe contre la souveraineté, le droit international et la paix", n'affectait pas ses exportations pétrolières, principale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank