Actions suisses - Facteurs à surveiller le 18 décembre

Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'affecter les actions suisses jeudi:

NOVARTIS NOVN.S , ROCHE ROG.S

Bloomberg News a rapporté mercredi que la Maison Blanche s'apprête à annoncer des accords sur les prix des médicaments avec les sociétés suisses Novartis et Roche, apaisant ainsi les tensions commerciales avec la Suisse après une impasse sur les droits de douane.

DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES

* Defender Capital réitère son intention de voter contre le projet de vente de Staar Surgical STAA.O à Alcon Inc ALCC.S .

ECONOMIE

Balance commerciale suisse de novembre attendue à 0700 GMT.

La masse monétaire suisse M3 de novembre est attendue à 0800 GMT.