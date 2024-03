Actions japonaises: Natixis IM Solutions maintient sa surexposition

(AOF) - "Les niveaux atteints par les principaux indices boursiers nippons au cours de ces derniers jours ont largement dépassé tous les sommets observés jusqu’à présent", "posant naturellement la question du potentiel de hausse encore restant des actions japonaises". Mabrouk Chetouane, head of global market strategy chez Natixis IM Solutions, relève que les indices Nikkei et Topix semblent "inarrêtables" : depuis le début de l'année et en devise locale, le Nikkei a progressé de 19,9%, tandis que le Topix a gagné 14,5%.

"Nous avons maintenu notre surexposition vis-à-vis de ce marché, persuadés que les actions japonaises offrent encore un potentiel de croissance significatif", souligne le gérant. "Au-delà de la réforme de la gouvernance d'entreprises, qui constitue un soutien puissant et structurel, cette conviction est par ailleurs étayée par trois arguments clés", à savoir "l'absence des biais de secteurs", "un environnement inflationniste porteur" et "une confiance des investisseurs rétablie".

Premièrement la hausse des cours de bourse est "mieux répartie" au Japon "et donc plus robuste par rapport à celle des homologues" européens et américains. En second lieu l'environnement inflationniste constaté dans l'archipel permet aux entreprises japonaises d'être "mieux armées pour défendre leurs marges". Enfin selon le gérant la BoJ "n'ira pas au-delà de 10 points de base de hausse de taux écartant tout risque de surréaction de la devise et donc des marchés actions".