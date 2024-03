Actions japonaises: Graphene Investments choisit la prudence

"Nous surveillons de près l'évolution des prix à la consommation et de la demande finale, car nous craignons que le ralentissement de l'inflation ne réduise la volonté des entreprises de maintenir l'élan des augmentations salariales" déclare Graphene Investments. "L'action tant attendue de la Banque du Japon, qui devrait en tout état de cause être minime, dépendra également de cette situation".

(AOF) - "Le Japon poursuit ses efforts, mais nous constatons que l'écart entre le marché et les fondamentaux du pays se creuse", déclare Graphene Investment dans une note publiée ce jour. "La détérioration de la situation géopolitique nous incite à rester prudents quant aux perspectives", ajoute le gérant, relevant que si "les bénéfices des entreprises sont plus de trois fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 34 ans", ce n'est "pas une grande réussite au regard de ce qu'ont fait les autres pays".

