Actionnariat salarié : Stellantis va étendre son plan aux Etats-Unis

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Stellantis va étendre en 2024 son plan d'actionnariat salarié au-delà de la France et de l'Italie, notamment aux Etats-Unis, a annoncé sa direction jeudi.

Le groupe automobile, né en 2021 de la fusion de Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), a lancé une première opération d'achat d'actions en France et en Italie au mois de novembre.

22% des collaborateurs éligibles ont souscrit à l'opération avec un investissement individuel de l'ordre de 2470 euros, pour un montant total de 47 millions d'euros, a indiqué la direction de Stellantis lors d'une table-ronde. L'entreprise a abondé ce plan à hauteur de 18 millions d'euros.

Les salariés représentent désormais entre 1,8 et 2% des actionnaires de Stellantis, et le but est d'atteindre 5% "assez rapidement", a souligné Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines du géant de l'automobile. Ce plan "démontre la confiance de nos salariés dans notre entreprise et son avenir", selon M. Chéreau.

La participation a été plus forte en France (31%) que'en Italie (13%), où c'était la première opération de ce type au sein du groupe.

Elle a par ailleurs été beaucoup plus forte chez les cadres et employés éligibles, "cols blancs" qui ont participé à 60%, que chez les ouvriers (13%). Par rapport au dernier plan d'actionnariat chez PSA, en 2017, "on est dans une évolution sur l’ensemble des catégories, plus forte sur la population ouvrière, et c'est un vrai point de satisfaction", a souligné M. Chéreau.

Ce plan d'achat d'actionnariat salarié va s'étendre au premier semestre 2024 à un total de 242.000 salariés éligibles dans 18 pays, notamment aux Etats-Unis (54.000) et en Allemagne (14.000).

Les incitations suivront les mêmes principes que le plan 2023, qui proposait une décote de 20% sur le prix de référence de l'action et un abondement de 100% de l'apport personnel du salarié, jusqu'à 1.000 euros bruts.

L'opération sera ensuite étendue en 2025 à l'ensemble des pays où Stellantis a des activités, "dès lors que le contexte réglementaire et économique le permettra".

Le constructeur aux quatorze marques avait publié au premier semestre un bénéfice net record de 10,9 milliards d'euros (+37% sur un an), avec une forte marge opérationnelle de 14,4%, dopée par les tarifs élevés de ses véhicules.