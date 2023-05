Actionnaires individuels : faites le plein de cadeaux !

Places à Roland-Garros ou visites des coulisses d'aéroports...les grands groupe fidélisent leurs actionnaires. (© BNP Paribas/S. Farris - ADP)

Offre exclusive sur des grands crus, places à Roland-Garros ou au Festival de Cannes, ventes privées, tarif préférentiel, surclassement… il y en a pour tous les goûts ! Découvrez les sociétés qui fidélisent le mieux.

«Ce n’est plus comme avant», soupire Simon, actionnaire de longue date de plusieurs poids lourds du CAC 40.

«Les sociétés nous invitaient souvent à des réunions et nous offraient des cadeaux. C’est beaucoup moins le cas aujourd’hui.. Cet actionnaire amer a en partie raison : les entreprises cotées ont parfois dû couper dans leur budget et la crise sanitaire leur a montré que l’on pouvait se passer de réunir les investisseurs plus que ne l’exige la loi. Cette perception tient aussi au fait que de gros pourvoyeurs d’avantages aux actionnaires ont disparu suite à leur retrait de la cote, tels EDF ou Natixis .

Toutefois, certaines sociétés continuent à choyer leurs actionnaires. Au-delà du traditionnel envoi de la lettre aux actionnaires et des invitations aux réunions en régions, il est encore possible, en cherchant bien, de bénéficier d’avantages agréables.

Tour d’horizon de ces cadeaux petits et grands, réservés aux membres des clubs d’actionnaires ou aux actionnaires au nominatif (lire l'encadré).

Des visites pour illustrer le savoir faire de l'entreprise

C’est un grand classique, qui illustre bien le lien privilégié que les entreprises cotées cherchent à développer avec les actionnaires qui leur ont confié une partie de leur capital : la visite de site.

Il peut s’agir des quartiers généraux de l’entreprise : Pernod