Action Twitter : comment investir dans ce géant mondial des réseaux sociaux ?

Café de la Bourse a passé Twitter à la loupe : raison d'être, stratégie, activités principales et performance financière… On s'est aussi intéressé à la configuration technique du cours de l'action Twitter pour préparer au mieux un éventuel investissement. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Twitter !

Twitter : Ambitions, stratégies et développements récents du groupe

Twitter est « ce qui se passe en ce moment et ce dont les gens parlent en ce moment" (traduit de “Twitter is what's happening and what people are talking about right now”). C'est la raison d'être de cette entreprise américaine fondée en 2006 à San Francisco.

Pour accomplir cette mission Twitter fournit un réseau social fondé sur un le concept unique et éponyme : « le tweet ». Les « tweets » sont des écrits de 140 caractères maximums qui sont publiés et lus par les membres du réseau. À l'origine, les tweets ne pouvaient être composés que de texte, ils peuvent aujourd'hui être constitués de différentes natures de contenus : texte, vidéos, photos ou encore liens.

Twitter est le 5ème réseau social en France avec 12 millions d'utilisateurs. Dans le monde, Twitter compte plus de 200 millions d'utilisateurs quotidiens.

Twitter a annoncé en début d'année, lors de sa journée annuelle des investisseurs (février 2021), des objectifs ambitieux visant à doubler à la fois sa base d'utilisateurs et ses revenus au cours des deux prochaines années. La société a déclaré qu'elle cherchait à faire passer ses utilisateurs actifs quotidiens à 315 millions, contre 152 millions à fin 2019, et à atteindre 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici la fin 2023, contre 3,7 milliards de dollars en 2020.

Pour atteindre ses objectifs, Twitter s'attachera à accélérer la sortie de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités, à favoriser l'arrivée de nouveaux utilisateurs, et même à développer un nouveau modèle d'abonnement. Parmi les fonctionnalités testées figurent les abonnements « Super Follow », qui permettent aux abonnés de payer pour avoir accès à du contenu exclusif ; les micro-communautés, qui permettent de former des groupes autour d'un sujet ; et un nouveau mode de sécurité permettant de bloquer et de muter automatiquement les comptes abusifs ou douteux.

Dans le sillage du succès croissant de l'application de chat audio Clubhouse, Twitter a également lancé sa propre fonctionnalité appelée Spaces.

Les forces et faiblesses de Twitter

Forces et faiblesses de Twitter ( Source : Café de la Bourse - )

Comment Twitter gagne-t-il de l'argent ?

Les sources de revenus de Twitter se divisent en deux catégories :

Les services publicitaires

Les services publicitaires constituent la plus grande part du chiffre d'affaires, représentant en 2020 3,2 milliards de dollars, soit 86 % des revenus générés. Les services de publicité consistent généralement à exposer des produits promus. Il s'agit principalement de « Tweets » : en fonction des préférences des utilisateurs, de ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, les algorithmes de Twitter essaient de faire apparaître sur la page d'accueil des utilisateurs des tweets promus susceptibles d'éveiller leur intérêt pour le produit ou le service. Cela donne aux marques une opportunité d'améliorer leur visibilité.

Twitter permet aussi de promouvoir les comptes avec des suggestions sur les "personnes à suivre". Les suggestions sont basées sur les préférences des utilisateurs, les données démographiques, la localisation et l'activité globale sur la plateforme. Les comptes sponsorisés permettent aux annonceurs de créer et de promouvoir une communauté d'utilisateurs sur Twitter intéressés par leurs produits ou services.

Les licences de données

La fourniture d'un accès payant aux données de twitter a représenté en 2020 un revenu de 0,5 milliard de dollars, soit les 14 % restants des revenus générés par la plateforme cette année-là. Bien qu'il s'agisse d'un secteur plus modeste, il présente l'avantage de pouvoir potentiellement rapporter bien plus à l'avenir, car les données sur les utilisateurs et leurs préférences gagnent en importance dans un monde centré sur le consommateur. Il faut dire que le nombre de tweets effectués par jour en moyenne dans le monde s'élève à 500 millions ! Grâce à divers outils analytiques avancés mis à leur disposition, les entreprises peuvent tirer de ces données des enseignements précieux pour répondre de manière plus personnalisée aux besoins des consommateurs.

Analyse fondamentale de Twitter, géant des réseaux sociaux américains

Exercice 2020 de Twitter

« 2020 a été une année extraordinaire pour Twitter. Nous sommes plus fiers que jamais de servir la conversation publique, surtout en ces temps sans précédent", a déclaré Jack Dorsey, PDG de Twitter à la publication des résultats annuels.

Chiffre d'affaires en hausse de 7 %

Les revenus de 2020 se sont élevés à 3,72 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2019.

Coûts opérationnels en hausse, marge opérationnelle de 1 %

Les coûts et dépenses de 2020 ont totalisé 3,69 milliards de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente. Il en résulte un bénéfice d'exploitation de 27 millions de dollars et une marge d'exploitation de 1 %.

Perte nette de 1,14 milliard de dollars mais due à une charge d'impôt exceptionnelle

La perte nette de 2020 s'est élevée à 1,14 milliard de dollars, soit une marge nette de -31 % et un BPA (bénéfice net par action) de - 1,44 dollars. Ce chiffre se compare au bénéfice net de 2019 de 1,47 milliard de dollars, soit une marge nette de 42 % et un BPA de 1,87 dollars. 2020 a donné lieu à la dépréciation d'un actif d'impôt différé de 1,10 milliard de dollars qui impacte très largement la marge nette.

Perte nette ajustée de 34 millions de dollars

La perte nette ajustée (de la charge d'impôt) totalise 34 millions de dollars, la marge nette ajustée s'élève donc à -1 % et le BPA ajusté à -0,04 dollar.

Exercice 2021 de Twitter

Concernant l'année 2021, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,19 milliard de dollars (dont 653 millions de dollars aux États-Unis), soit une augmentation de 74 % par rapport à l'année précédente.

Les coûts et les dépenses du deuxième trimestre ont totalisé 1,16 milliard de dollars, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. Cela s'est traduit par une marge opérationnelle de 3 %.

Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 66 millions de dollars, soit une marge nette de 6 % et un BPA de 0,08 dollar. Ce chiffre est à comparer à la perte nette de 1,38 milliard de dollars, une marge nette de -202 % et un BPA de -1,75 dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Analyse technique et graphique de l'action Twitter

Graphique d'évolution du cours de l'action Twitter en Bourse

Analyse graphique de l'action Twitter ( Source : Café de la Bourse - )





Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Twitter

Après un parcours exceptionnel entre avril 2020 et avril 2021 où le cours de bourse de Twitter a triplé, passant de 23 dollars à 70 dollars, l'action Twitter évolue actuellement sur une tendance baissière de moyen terme définie par le couloir gris sur le graphique. Le cours de Twitter a rebondi sur son support des 60 dollars (en bleu sur le graphique) lors de la troisième semaine d'août. Sur le court terme, la tendance de l'action Twitter est plutôt neutre : la MACD est au-dessus de sa ligne de signal mais négative et le RSI est en zone neutre. L'action Twitter n'a donc pas de réelle tendance affirmée. Il faudra surveiller la cassure du niveau de 60 dollars car le prochain niveau de support se situe aux alentours de 50 dollars (niveau atteint en mai 2021).

Notre avis sur l'action Twitter

Pour les investisseurs de type « growth », l'action Twitter est un incontournable à avoir en portefeuille. Les réseaux sociaux bénéficient de la numérisation de l'économie et de la croissance de la publicité en ligne, donc les perspectives du secteur sont très positives. Twitter a un grand potentiel de croissance mais un défi de taille pour augmenter ses marges et améliorer ses bénéfices qui sont pour l'instant faibles. À moyen terme, la baisse de l'action Twitter devrait continuer et donc vous fournir une potentielle opportunité d'achat sur des niveaux relativement bas.

Article à retrouver sur Café de la Bourse