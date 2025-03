Action MicroStrategy : faut-il investir en 2025 ?

MicroStrategy est une entreprise américaine spécialisée dans l’édition de logiciels d’informatique décisionnelle.

MicroStrategy s'est imposée ces dernières années comme un acteur incontournable de la tech. Mais ce qui a fait le plus parler de cette entreprise, c'est son pari audacieux sur le bitcoin , mené par son fondateur visionnaire Michael Saylor, et qui en fait une valeur atypique, à la croisée des chemins entre la tech et la crypto.

Dans cet article, nous vous dirons qui est MicroStrategy et analyserons les performances financières récentes de l'entreprise, son exposition aux crypto monnaies, ainsi que les fondamentaux de l'action MicroStrategy. Nous analyserons également les cours de l'action MicroStrategy d'un point de vue chartiste pour répondre à la question clé : faut-il investir en Bourse dans l'action MicroStrategy en 2025 ? Avis ActivTrades.

MicroStrategy, c'est quoi ?

MicroStrategy est une entreprise américaine spécialisée dans l'édition de logiciels d'informatique décisionnelle, ce que l'on appelle en anglais « Business Intelligence », ainsi que dans l'analyse des données. L'entreprise MicroStrategy a été fondé en 1989 par Michael Saylor et Sanju Bansal, et elle a pour principal objectif de permettre aux entreprises de tirer parti de leurs données pour optimiser la prise de décision. L'offre MicroStrategy repose sur des logiciels de reporting, de visualisation et d'intelligence artificielle, conçus pour traiter d'importants volumes de données et en extraire des insights stratégiques.

MicroStrategy est entrée en Bourse le 11 juin 1998, en s'introduisant sur le Nasdaq sous le symbole MSTR. L'IPO MicroStrategy a été un succès notable à l'époque car l'action MicroStrategy a été introduite à 12 dollars, et a rapidement grimpé pour atteindre plus de 30 dollars en l'espace de quelques mois (aujourd'hui, l'action MicroStrategy vaut 255 $). Cette introduction en Bourse en pleine bulle Internet a bénéficié d'un fort engouement des investisseurs pour les entreprises technologiques, notamment celles positionnées sur l'analyse de données et les logiciels d'entreprise.

Depuis peu, l'entreprise MicroStrategy a été rebaptisé « Strategy ».

Quels sont les investissements de MicroStrategy dans le Bitcoin ?

​Depuis 2020 et à l'initiative de Michael Saylor, MicroStrategy a adopté une nouvelle stratégie d'investissement en faisant du Bitcoin son principal actif de réserve. L'entreprise MicroStrategy a accumulé des bitcoins de manière régulière, réalisant plusieurs achats majeurs au fil des ans.​

Parmi les acquisitions les plus notables :

août 2020 : premier achat majeur de 21 454 BTC pour 250 millions de dollars, à un prix moyen de 11 652 dollars par bitcoin ;

décembre 2020 : achat de 29 646 BTC pour 650 millions de dollars, avec un prix moyen de 21 925 dollars par bitcoin ;

novembre 2024 : acquisition de 27 200 BTC pour 2,03 milliards de dollars, à un prix moyen de 74 463 dollars par bitcoin et le même mois, acquisition de 55 500 BTC pour 5,4 milliards de dollars, à un prix moyen d'environ 97 297 dollars par bitcoin ;

décembre 2024 : achat de 21 550 BTC pour 2,1 milliards de dollars, avec un prix moyen de 98 783 dollars par bitcoin ;

janvier 2025 : acquisition de 11 000 BTC pour 1,1 milliard de dollars, à un prix moyen de 100 000 dollars par bitcoin.

Au 3 mars 2025, MicroStrategy détiendrait un total de 499 096 bitcoins, acquis pour environ 27,954 milliards de dollars, soit un prix moyen de 62 473 dollars par bitcoin. ​

Depuis le début de sa stratégie d'investissement en Bitcoin, MicroStrategy n'a pas effectué de ventes significatives de ses avoirs en bitcoins, conservant ainsi une position long terme sur cette crypto monnaie.

Quels sont les fondamentaux de l'action MicroStrategy ? Analyse fondamentale et avis ActivTrades

C'est assez original pour le souligner, mais si vous consultez le rapport des résultats de l'entreprise MicroStrategy, vous pourrez constater que les premières pages sont essentiellement consacrées aux investissements en bitcoins réalisés par l'entreprise. En fait, le Bitcoin fait partie intégrante du rapport de résultat, et il est même parfois difficile de faire la distinction entre les résultats opérationnels de l'entreprise MicroStrategy et les gains issus des investissements en BTC.

Lors de la dernière annonce de ses résultats en février 2025, MicroStrategy, récemment rebaptisée « Strategy », a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2024, faisant état d'une perte nette de 670,8 millions de dollars, soit 3,03 dollars par action, en fort contraste avec un bénéfice de 89,1 millions de dollars (0,50 dollar par action) à la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires MicroStrategy a diminué de 3 %, s'établissant à 120,7 millions de dollars.

Malgré ces pertes, l'entreprise MicroStrategy a poursuivi sa stratégie d'acquisition de bitcoins, augmentant en 2024 ses avoirs de 218 887 BTC pour un investissement de 20,5 milliards de dollars.

Concernant les fondamentaux financiers, le ratio Price To Book de Strategy s'établit à 3,44, inférieur à la moyenne de l'industrie technologique, qui est de 19,73. Cette différence suggère que le marché évalue l'entreprise MicroStrategy à un niveau inférieur à la valeur de ses actifs nets, ce qui peut refléter des préoccupations liées à sa rentabilité ou à sa stratégie d'investissement agressive dans le bitcoin.

Jusqu'où peut monter l'action MicroStrategy en 2025 ? Analyse technique et avis ActivTrades

Depuis octobre 2024, l'action MicroStrategy a connu une volatilité nettement plus importante que d'habitude. Entre octobre et novembre 2024, le titre MicroStrategy a enregistré une hausse spectaculaire de +132 %, portée par l'optimisme autour du marché des crypto monnaies et l'accumulation agressive de BTC par l'entreprise. Toutefois, cette euphorie a été brutalement interrompue fin novembre 2024, avec une forte correction, suivie d'une tendance baissière qui dure jusqu'à aujourd'hui.

D'un point de vue chartiste, plusieurs niveaux clés sont à surveiller pour l'action MicroStrategy. Le support à 220 $ représente un seuil critique qui pourrait constituer un point d'achat intéressant en cas de rebond. À l'inverse, si ce support venait à céder, la dynamique baissière pourrait s'intensifier pour l'action MicroStrategy avec des objectifs à 180 $, voire 128 $, dernier niveau de support actuellement identifiable.

Analyse graphique de l'action MicroStrategy

Source : ProRealTime Web

Du côté des résistances, le niveau des 288 $ est actuellement travaillé par le marché. Un franchissement net de cette zone pourrait aboutir sur un retour de la tendance haussière de l'action MicroStrategy, avec des objectifs à 330 $, puis 400 $ en cas de poursuite de la hausse.

Faut-il acheter l'action MicroStrategy en 2025 ? Avis ActivTrades

Il faut bien comprendre qu'investir dans l'action MicroStrategy en 2025 est un choix qui doit être fait en ayant conscience de la corrélation avec le Bitcoin. Depuis qu'elle a fait du Bitcoin son actif de réserve principal, MicroStrategy s'apparente davantage à un ETF Bitcoin avec effet de levier qu'à une entreprise technologique traditionnelle. En achetant des actions MSTR, l'investisseur s'expose non seulement à l'évolution du cours du Bitcoin, mais aussi aux activités de l'entreprise, qui continue de développer et commercialiser des solutions logicielles, générant ainsi un chiffre d'affaires et des revenus distincts de ses avoirs en BTC.

Cette dualité confère à l'action MicroStrategy un potentiel intéressant, mais impose une gestion du risque similaire à celle d'un investissement en crypto actifs. En fin d'année 2024, la valorisation de MicroStrategy paraissait excessive au regard du marché, mais le ratio cours/valeur comptable (P/B) désormais plus raisonnable et une consolidation du Bitcoin pourraient offrir une opportunité d'entrée stratégique en 2025 sur le titre MicroStrategy.

Toutefois, la volatilité extrême du BTC se répercute directement sur MSTR, rendant l'investissement aussi prometteur que risqué. Les investisseurs doivent donc aborder l'action MicroStrategy avec la même prudence qu'un placement dans le Bitcoin lui-même, en appliquant une gestion rigoureuse du risque et en adaptant leur exposition selon leur profil et leur tolérance à la volatilité.

Comment investir et trader l'action MicroStrategy ?

L'action MicroStrategy (MSTR) est accessible aux investisseurs de plusieurs manières. L'achat direct de l'action MicroStrategy peut se faire sur le NASDAQ, principal marché où elle est cotée en dollars aux USA. Cependant, pour les investisseurs européens souhaitant se positionner en euros, des alternatives existent, notamment via la place boursière alternative comme Euronext GEM Equity, qui permet d'acheter MSTR en euro, parfois même avec des frais de courtage inférieurs.

Pour ceux qui préfèrent une approche plus diversifiée, l'investissement peut aussi se faire à travers un ETF exposé aux entreprises impliquées dans l'écosystème Bitcoin et dans la tech. L'ETF qui nous vient naturellement à l'esprit est le Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF (ISIN : FR0014002IH8), qui permet d'investir indirectement dans MicroStrategy tout en bénéficiant d'une exposition plus large à d'autres sociétés liées au Bitcoin.

Enfin, pour les traders actifs, il est possible de trader sur la volatilité des cours de l'action MicroStrategy via des produits dérivés comme ceux proposés par ActivTrades. Toutefois, il est important de noter que MSTR est une action extrêmement volatile, fortement corrélée au Bitcoin, ce qui rend son trading avec effet de levier potentiellement très risqué. Une bonne gestion du risque est donc indispensable pour faire du trading sur l'action MicroStrategy.

