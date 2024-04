Action Air Liquide : que faire après son plus haut historique ?

Air liquide 4 (crédit photo : Air Liquide / )

Alors que l'action Air Liquide (AI) perd environ 5 % en Bourse depuis son plus haut atteint mi-mars 2024, certains investisseurs se demandent certainement si cette petite baisse pourrait représenter une opportunité d'achat sur l'action Air Liquide en Bourse.

Quels sont les points forts de cette action française ? Faut-il investir en Bourse dans l'action Air Liquide en 2024 ? ActivTrades vous propose une analyse de l'action Air Liquide qui fait souvent partie du top des actions françaises que les investisseurs intégrent dans un PEA.

Qui est Air Liquide ?

Créé en 1902, le groupe français se définit comme « leader mondial des gaz, technologies et services » dédié notamment à la transition énergétique et environnementale, à la transformation de l'industrie de la santé et aux progrès technologiques. En 2024, Air Liquide est présent dans plus de 70 pays et regroupe plus de 67 500 collaborateurs.

Parmi les activités de l'entreprise Air Liquide, on retrouve :

l'industriel marchand (43 % du chiffre d'affaires (CA) de l'entreprise en 2023),

la grande industrie (28 % du CA en 2023),

la santé (15 % du CA en 2023),

l'électronique (9 % du CA en 2023),

les marchés globaux et technologies,

l'ingénierie et construction,

et l'hydrogène.

En 2023, l'entreprise Air Liquide a quasiment atteint ses objectifs d'amélioration de marge de 2025

Le groupe français spécialisé dans les gaz industriels et médicaux a réalisé une performance solide en 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,7 % à 27,61 milliards d'euros. Cette performance démontre la résilience du modèle économique d'Air Liquide et la pertinence de son nouveau plan stratégique ADVANCE, lancé en mars 2022.

ADVANCE définit des objectifs clairs de performance financière et extra-financière d'ici 2025. Parmi les objectifs clés de performance financière figurent une croissance des ventes annuelle de 5 à 6 %, un ROCE (Rentabilité des Capitaux Employés) supérieur à 10 % dès 2023 et une réduction des émissions de CO2.

Pour atteindre ces objectifs, Air Liquide s'appuie sur deux leviers principaux : l'optimisation de l'utilisation de ses ressources en capital et l'augmentation de sa marge opérationnelle de plus de 160 points de base entre 2022 et 2025 (hors effet énergie).

Le Directeur Général de l'entreprise Air Liquide, François Jackow, souligne dans le communiqué de presse de la publication des résultats que le groupe a déjà réalisé 150 points de base d'amélioration de sa marge opérationnelle sur les deux années passées, soit près de l'objectif initialement fixé pour 2025.

L'entreprise a donc décidé de doubler son ambition d'amélioration de la marge opérationnelle d'ici 2025 à 320 points de base d'amélioration. Il cible ainsi +170 points de base d'amélioration de la marge opérationnelle en 2024 et 2025.

La transition énergétique soutient l'activité de l'entreprise Air Liquide

La transition énergétique a joué un rôle important dans la performance financière d'Air Liquide en 2023. Cela s'explique principalement par l'essor de la demande en hydrogène et la croissance du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que par les investissements d'Air Liquide dans les technologies de capture, de stockage et de valorisation du CO2 et les énergies renouvelables.

Air Liquide s'engage à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique et à favoriser la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone. Dans cette optique, le groupe investit massivement dans des projets innovants et développe des solutions technologiques avancées pour aider ses clients à réduire leurs émissions de CO2 et à décarboner leurs activités.

Par exemple, le système Eco Chiller de l'entreprise permet de récupérer de l'énergie en exploitant le pouvoir réfrigérant des gaz cryogéniques. Air Liquide propose également des solutions de production d'hydrogène à faible émission de carbone grâce à ses électrolyseurs. De plus, l'entreprise a développé la solution Cryocap, qui permet de capturer le CO2 émis par les installations industrielles pour ensuite le réutiliser.

Le portefeuille d'opportunités d'investissement de l'entreprise, évalué à 3,4 milliards d'euros fin 2023, est largement attribuable aux projets liés à la transition énergétique, représentant près de 40 % du portefeuille.

De plus, la majeure partie du chiffre d'affaires d'Air Liquide provient des secteurs « industriel marchand » et « grande industrie ». Or le groupe souligne que l'industrie, en particulier l'industrie lourde, est l'un des principaux émetteurs de dioxyde de carbone, représentant environ 20 % des émissions mondiales de CO2. Ainsi, les opportunités de développement de projets avec ces clients sont très prometteuses.

Le boom de l'Intelligence Artificielle profite aussi à Air Liquide

Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Air Liquide peut analyser d'énormes volumes de données provenant des capteurs installés dans ses usines. Elodie Grasset, ancienne directrice de Digital Factories & Global Data Operations chez Air Liquide, explique que l'entreprise a accumulé une grande quantité de données opérationnelles au cours des 20 dernières années.

L'analyse de ces données permet donc aujourd'hui d'optimiser les paramètres de production, de prédire les pannes, d'améliorer la maintenance des installations, d'optimiser les itinéraires de livraison des camions, ainsi que de prendre en compte les conditions météorologiques pour une utilisation plus efficace des énergies.

Cette utilisation de l'IA se traduit par une efficacité opérationnelle accrue, une réduction des coûts et une production plus sécurisée pour Air Liquide. Au-delà de l'optimisation des opérations industrielles pour l'entreprise, l'IA peut également être utilisée pour développer de nouveaux produits et services innovants, personnalisés et plus réactifs aux besoins de ses clients.

Analyse technique de l'action Air Liquide (AI)

Air Liquide est une entreprise française qui est cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Paris – compartiment A) tout comme les populaires actions du top 3 des actions du CAC 40 en 2023. Elle appartient à de nombreux indices, notamment les suivants : CAC 40, CAC 40 ESG, Euro Stoxx 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

Depuis janvier 2024, l'action AI a gagné plus de 7,10 ​%, tandis que le CAC 40 a pris plus de 6,35 %.

La performance de l'action Air Liquide entre le 14 avril 2021 et le 12 avril 2024 est de légèrement plus de 47 %, alors que celle de l'indice boursier parisien est de près de 29 %. Sur les 10 dernières années, l'action Air Liquide a surperformé le CAC 40 puisqu'elle a gagné autour de 179 % contre 89,50 % pour l'indice.

L'action Air Liquide a atteint un record historique le 15 mars 2024 à 197,38 euros. Depuis, les cours ont corrigé une partie de ce mouvement haussier entamé le 20 février après un gap haussier.

Les niveaux proches à surveiller si les cours de l'action Air Liquide augmentent sont autour des 191,519 euros et des 195,652 euros. À la baisse, il faudra surveiller les niveaux autour des 186,951 euros et des 179,228 euros, ainsi qu'un potentiel comblement du gap.

Graphique du cours de bourse de l'action Air Liquide (AI)

Graphique Journalier Air Liquide – Source : Plateforme de Trading ActivTrader

Faut-il investir dans Air Liquide en 2024 ? Avis ActivTrades

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz industriels et médicaux qui propose une gamme de produits et services pour des clients dans des secteurs variés comme la santé, l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, la construction, la métallurgie ou l'agroalimentaire.

L'entreprise Air Liquide fait preuve d'une grande capacité à innover pour adapter son offre aux évolutions des différentes industries, mais aussi aux exigences de la société. Le groupe est particulièrement engagé dans la transition énergétique et développe des solutions pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le changement climatique.

Malgré le caractère cyclique du secteur des gaz industriels, Air Liquide affiche une croissance régulière de son activité. Cette performance est notamment due à la diversité des industries ciblées et des débouchés. Cette diversification permet à Air Liquide de réduire ses risques et de profiter de la croissance de différents marchés malgré les aléas économiques. Le groupe dispose également d'un solide bilan financier et d'une bonne rentabilité.

L'action Air Liquide est souvent considérée comme une valeur d'investissement de type « bon père de famille »​ avec une politique de rémunération et de fidélité des actionnaires généreuses.

Il convient cependant de souligner que le cours de l'action Air Liquide a récemment atteint un pic historique et que le contexte actuel des marchés financiers comporte plusieurs incertitudes qui pourraient potentiellement impacter la performance globale des marchés, et par extension, celle de l'entreprise.

5 raisons d'acheter l'action Air Liquide en 2024

Le groupe est bien positionné pour profiter de la croissance de certains marchés porteurs comme l'évolution de la santé, la transition énergétique notamment avec l'hydrogène et la deep tech notamment avec l'intelligence artificielle. Bien qu'elle ne fasse pas partie du classement des 15 sociétés françaises offrant les meilleurs dividendes, la société Air Liquide a voté pour une augmentation du dividende de 8,5 % à 3,20 euros par action pour l'exercice fiscal 2023. La croissance annuelle moyenne des dividendes est de 8,7 % sur 30 ans (CAGR) d'après le document d'enregistrement universel 2023 du groupe. Air Liquide se distingue aussi par une politique d'actionnariat particulièrement généreuse qui vise à récompenser ses actionnaires fidèles (réduction de certains frais de courtage, actions gratuites, prime de fidélité). L'entreprise double ses objectifs de marge pour les deux prochaines années. Ce relèvement démontre potentiellement la solidité du modèle économique du groupe et sa capacité à créer de la valeur à long terme, ce qui est généralement positif pour les actionnaires. Le portefeuille d'opportunités d'investissement d'Air Liquide s'élève à 3,4 milliards d'euros à fin 2023 et affiche un certain dynamisme, en grande partie soutenu par la transition énergétique, qui représente près de la moitié de ces opportunités.

2 raisons d'éviter l'action Air Liquide en 2024