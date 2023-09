Acticor: modification du protocole de l'étude de phase 2/3 information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 14:01

(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé hier soir avoir décidé de faire évoluer le critère principal de son étude de phase 2/3 en ne retenant qu'un seul critère unique, à savoir la réduction du nombre de patients décédés ou souffrant d'un handicap sévère en conséquence d'un AVC.



Ce changement, qui fait suite à des consultations avec les agences règlementaires européenne (EMA) et américaine (FDA), va permettre de réduire la taille de l'étude à 400 patients, contre 1000 précédemment, et donc permettre d'obtenir des résultats cliniques dès la mi-2024, et non plus en 2025.



Dans son communiqué, Acticor explique que l'objectif est de parvenir à un enregistrement du glenzocimab en Europe et aux États-Unis au plus tard en 2028.



A ce jour, l'étude déployée aux États-Unis, en Europe, en Israël et en Grande-Bretagne a recruté plus de 380 patients, dont 35% ont subi une thrombectomie mécanique.



Après avoir bondi de plus de 5% en milieu de matinée, le titre Acticor coté à la Bourse de Paris était inchangé à l'heure du déjeuner.