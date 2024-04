Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor Biotech: résultats de phase 2/3 attendus en mai information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé mardi son intention de dévoiler dès le mois prochain les résultats cliniques de son étude de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC.



La société biopharmaceutique explique qu'elle prévoit de présenter ces données à l'occasion du congrès European Stroke Organization Conference (ESOC), qui se tiendra du 15 au 17 mai à Bâle.



Citée dans un communiqué, Sophie Binay, la directrice générale et directrice scientifique de l'entreprise, rappelle que ce rendez-vous doit représenter le franchissement d'une 'étape cruciale' pour Acticor.



'Nous sommes convaincus que glenzocimab est un candidat-médicament prometteur pour répondre à l'important enjeu médical mondial que représente l'AVC', a-t-elle ajouté.



Les résultats de l'étude de phase 1b/2a avaient montré que le glenzocimab avait permis une réduction de la mortalité et des hémorragies intracérébrales chez les patients présentant un AVC.



L'action, qui a grimpé de 31% depuis le début de l'année, progressait encore de 2% aujourd'hui.





