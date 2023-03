Acticor Biotech publie ses résultats annuels 2022 et fait le point sur ses avancées cliniques

• Franchissements d’étapes majeures dans les deux études de phase 2/3 dans le traitement de l’Accident Vasculaire Cérébral avec glenzocimab :

- Étude ACTISAVE : plus de 240 patients recrutés à ce jour

- Étude GREEN : recrutement des premiers patients



• Échanges entre l’Université de Birmingham et les autorités réglementaires britanniques pour l’étude LIBERATE dans le traitement de l’infarctus du myocarde

• Trésorerie de 6,6 M€ au 31 décembre 2022

• Succès de l’augmentation de capital de 12,2 M€ en mars 2023



Paris, France, le 23 mars 2023 – 18h15 CET - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, publie aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’administration du 23 mars 2023, et fait le point sur ses dernières avancées.



