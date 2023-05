Acticor Biotech : Avancées des discussions avec les Agences Réglementaires européennes et américaines

• La FDA a fourni des informations qui permettent de renforcer le plan de développement clinique proposé pour glenzocimab dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques aigus

• Une nouvelle consultation de type C a été accordée par la FDA sur la stratégie de développement pharmaceutique

• En Europe, des demandes d'avis scientifiques supplémentaires dans le cadre du programme PRIME ont été validées par l'EMA

• Dans l'étude ACTISAVE, 300 patients ont déjà été recrutés et 100 patients ont été traités par thrombolyse et thrombectomie, atteignant ainsi l'objectif fixé pour la première analyse de futilité



