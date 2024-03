ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2023

À 579,3 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2023, ACTIA Group a atteint son plus haut niveau historique et génère une croissance de 15,9 % par rapport à 2022. En ligne avec l’objectif annuel de 15 % de croissance, cette accélération (+5,5 % en 2021, +12,1 % en 2022) a laissé derrière elle les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire (CA 2019 : 520,4 M€). Ainsi, le Groupe franchit une nouvelle étape grâce au succès de la stratégie de développement mise en œuvre depuis plusieurs années. Elle s’appuie sur une proposition de valeur solide, combinant expertise technologique et outils industriels de pointe pour une clientèle habilement diversifiée.

ACTIA Group dégage un EBITDA(1) des activités poursuivies de 42,8 M€ (7,4 % du chiffre d’affaires). Sa progression de +4,7 % est freinée par la parité euro / dollar, le recours à la sous-traitance dans un marché de l’emploi tendu et des coûts non récurrents. Le résultat opérationnel courant est en croissance de +61,6 % pour s’établir à 15,5 M€, soit 2,7 % de marge opérationnelle courante en 2023, contre 9,6 M€, pour une marge opérationnelle courante de 1,9 % en 2022. Le résultat net 2023 des activités poursuivies est en forte hausse à 8,7 M€ contre 1,8 M€ en 2022. Les activités poursuivies ont généré un Free Cash Flow(2) de 45,5 M€ en 2023, contre en 2022, en lien avec la progression des résultats, l’amélioration du B