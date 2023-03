ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2022

Dans une année 2022 qui présentait de nombreux défis à relever, ACTIA consolide sa croissance avec un chiffre d’affaires de 499,8 M€, en progression de +12,1 %. L’investissement permanent du Groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d’ACTIA de progresser et d’absorber l’arrêt du contrat significatif avec Volvo Car (). Cela a pu être accompli alors même que les approvisionnements sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production (plus de 10 M€ en fin d’année) et des augmentations de stocks.



En 2022, ACTIA Group a également réalisé deux opérations de cession d’activités non stratégiques qui lui ont permis de concentrer ses ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie, et de renforcer sa structure financière. Gagnant en agilité et jugulant les effets de l’inflation et des tensions sur les approvisionnements, ACTIA dégage un EBITDA des activités poursuivies de 40,8 M€, en hausse de +13,7 %.



Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d’ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 M€ de chiffre d’affaires et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. Pour 2023, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15 %.