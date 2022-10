ACTIA GROUP : INITIATION DE COUVERTURE PAR TP ICAP MIDCAP

ACTIA Group, ETI familiale et internationale qui conçoit et produit une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications, annonce l’initiation de couverture de l’action ACTIA (Euronext compartiment C, FR0000076655 – ATI) par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.

Dans son étude d’initiation intitulée « Une offre “systèmes” pour davantage de valeur » publiée ce 7 octobre 2022, TP ICAP Midcap émet une recommandation « Achat » avec un objectif de cours à 6,40 euros par action*.

Dans la continuité de cette publication ACTIA Group propose aux investisseurs professionnels de participer à une visite de site le 20 octobre 2022. À cette occasion, les dirigeants présenteront les différents métiers et l’outil industriel de pointe, labélisée Vitrine Industrie du Futur.

Le contrat de recherche souscrit auprès de TP ICAP s’inscrit dans la volonté d’ACTIA Group de renforcer sa visibilité boursière et de diversifier sa couverture analyste. Cette note de recherche vient compléter la couverture de l’action ACTIA par Portzamparc (opinion : renforcée, objectif de cours : 4,62 euros par action*).