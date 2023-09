ACTIA GROUP : Discussion exclusive avec STEEL Electronique pour le renforcement de ses activités dans le domaine spatial

ACTIA Group et Diadem, maison mère de STEEL Electronique, sont entrées en discussions exclusives pour étudier les modalités de leur rapprochement. Cette opération reste sujette à négociation.

Œuvrant dans la région toulousaine, capitale européenne de l’aérospatiale, où le développement du NewSpace renforce les perspectives industrielles, ACTIA envisage d’étendre son ambition spatiale avec la société Steel Electronique. Ce rapprochement permettrait à ACTIA de faire émerger un ensemble industriel de référence en tant que fournisseur d’électronique embarquée, essentiellement en tant que fournisseur de rang 2 (TIER 2), pour les domaines :

• Aéronautique,

• Spatial et NewSpace,

• Télécommunication (sol et spatial embarqué).

L’ensemble industriel dédié à ces métiers représenterait une activité annuelle de près de 70 M€, dont environ 7 M€ pour STEEL Electronique, serait fort d’une équipe d’environ 250 collaborateurs, dont un tiers dédié à la R&D, et aurait pour objectif une forte croissance de son chiffre d’affaires sur les 5 ans à venir.