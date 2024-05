ACTIA GROUP concrétise le rapprochement avec STEEL ELECTRONIQUE au sein de la division ACTIA AEROSPACE

Ce jeudi 23 mai 2024, ACTIA Group et Diadem, maison mère de STEEL Electronique, ont concrétisé leur rapprochement ; ce dernier faisait l’objet de discussions exclusives débutées en septembre 2023.

Intégrée au sein de la division ACTIA Aerospace, STEEL Electronique, acteur renommé dans le domaine du spatial, contribue ainsi à la création d’un ensemble industriel de premier plan pour la fourniture d’électronique embarquée dans les domaines :

 Aéronautique,

 Spatial et NewSpace,

 Télécommunications (sol et spatial embarqué).

ACTIA Aerospace porte ainsi l’ambition d’une dynamique innovante et engagée dans l’excellence technologique et industrielle qui réunit 230 collaborateurs avec une perspective d’activité annuelle qui représenterait 10% du chiffre d’affaires consolidé d’ACTIA Group.