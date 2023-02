ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2022

Dans une année annoncée pleine de défis à relever, ACTIA consolide sa croissance avec un chiffre d’affaires de 499,8 M€, en progression de +12,1 %, après +5,5 % en 2021, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la Division Power réalisée le 1er août 2022. L’investissement permanent du Groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d’ACTIA de progresser et d’absorber l’arrêt du contrat significatif avec Volvo Car (). À l’exception du recul des Véhicules Légers, en lien avec la fin annoncée de ce contrat, la croissance s’établit entre +3,5 % (Énergie) et +46,3 % (Aéro, Défense & Space). Cela a pu être accompli alors même que les approvisionnements en composants sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production (plus de 10 M€ en fin d’année) et le stockage de références qui ont moins de difficulté à être réceptionnées.



Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d’ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 M€ de chiffre d’affaires et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. Pour 2023, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15 %.