ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2023

Le chiffre d’affaires d’ACTIA est en croissance de 23,0 %, à 136,1 M€ sur ce 3ème trimestre. Sur 9 mois 2023, la hausse de l’activité est portée à +18,3 % pour un chiffre d’affaires de 424,8 M€, contre 359,2 M€ sur 9 mois 2022. L’activité est en ligne avec la saisonnalité habituelle et les attentes du Groupe : le marché des composants a continué de s’améliorer et les livraisons significatives de la division Telecom (SatCom) sont toujours programmées pour la fin de l’année.



Sur 9 mois, la clientèle internationale représente 65,5 % du chiffre d’affaires consolidé. Le Groupe est en croissance à deux chiffres sur l’ensemble des continents à l’exception de l’Afrique (2,4 % du CA), dans l’attente des livraisons SatCom. La tendance est la même au 3ème trimestre avec une belle accélération sur les zones Amériques et Europe.