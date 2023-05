ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023

L’activité du 1er trimestre 2023 d’ACTIA Group, à 138,2 M€, enregistre une progression de 20,8 % qui témoigne du bon niveau de carnet de commandes du Groupe. Toujours soumise à des tensions sur les approvisionnements qui se concentrent maintenant sur quelques familles de composants, ACTIA n’a pas encore retrouvé un fonctionnement nominal en production. Cependant, l’expérience acquise ces dernières années permet de limiter les impacts sur ses clients, sans toutefois répondre pleinement à leur demande. Avec une activité mieux répartie sur l’exercice qu’en 2022, et donc avec un effet de base favorable sur ce trimestre, l’activité Télécom, à 19,1 M€, est en croissance de +45,6 % par rapport au 1er trimestre 2022.



Au 1er trimestre 2023, les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 82,3 M€ (+28,4 %) et celles des sociétés françaises à 68,2 M€ (+13,9 %). La progression des clients français du Groupe, notamment dans le domaine du ferroviaire et de l’énergie, entraine une baisse de la part internationale des activités. Ainsi, 63,6 % du chiffre d’affaires est généré par les clients étrangers, contre 66,9 % au 1er trimestre 2022. En comparaison avec l’année dernière, seule la zone Asie est en recul (-13,6 %), la Chine bénéficiant encore au 1er trimestre 2022 de l’impact favorable du contrat Volvo Car qu’elle a en partie compensé par le développement de notre filiale locale (+15,0 %).