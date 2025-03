ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : RÉSULTATS 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 28 mars 2025 à 7h00

ACTIA GROUP :

RÉSULTATS 2024

ACTIA Group génère en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 535,1 M€, en recul de -7,6 %. Cependant, grâce aux opérations stratégiques concrétisées sur l'année, l'EBITDA consolidé est de 61,7 M€, en hausse de 46,8 %. Le Groupe génère un Free Cash Flow de 51,4 M€, ce qui lui permet de réduire de 37,8 M€ son endettement net, ramené à 150,1 M€, par rapport à 187,9 M€ au 31 décembre 2023. Dans un environnement incertain pour la division Mobility, ACTIA Group, anticipe, grâce à son positionnement diversifié un chiffre d'affaires stable en 2025. Il s'agira également de poursuivre les actions structurelles, tout en maintenant les efforts d'investissements, afin de répondre aux exigences financières et extra financières.

Il est rappelé que depuis le 1 er janvier 2024, ACTIA a mis en œuvre la nouvelle segmentation de ses activités autour de quatre divisions : Mobility, Aerospace, Energy, et Engineering Services. En adéquation avec les marchés mondiaux servis par le Groupe dont 58,5 % du chiffre d'affaires consolidé de la période est réalisé à l'international, la nouvelle segmentation offre une compréhension plus fine des différents domaines d'expertises et contribue à une meilleure lisibilité de la stratégie de développement du Groupe.

En M€ 2024 (3) 2023 Var. M€ Var. % Chiffre d'affaires 535,1 579,3 (44,2) (7,6 %) EBITDA (1) 61,7 42,0 +19,7 +46,8 % en % du CA 11,5 % 7,3 % - - Résultat opérationnel courant (4,1) 15,5 (19,6) (126 %) en % du CA -0,8 % 2,8 % - - Résultat opérationnel 32,3 15,4 +16,9 +110 % en % du CA 6,0 % 2,7 % Résultat financier (4,4) (5,9) 1,5 +24,8 % Résultat net 18,2 8,2 +10,0 +121 % en % du CA 3,4 % 1,4 % - - Free Cash Flow (2) 51,4 45,1 +6,3 +14,1 % Endettement / Fonds propres ( Gearing ) 98,2 % 132,5 % - -

EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers dérivés. Free Cash Flow : EBITDA - Impôts +/- Variation du BFR – Investissements. Les comptes consolidés 2024 (1 er janvier – 31 décembre 2024) ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 27 mars 2025.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2024

Le chiffre d'affaires de la période et l'activité par division ont été détaillés dans le communiqué de presse du 19 février 2025.

En 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'ACTIA s'établit à 535,1 M€, en recul annuel de -7,6 %, principalement lié à l'évolution de la division Mobility (-9,9 % à 435,5 M€) qui représente 74,8 % des ventes du Groupe. Sur l'année, le recul d'activité porte sur les segments Véhicules Légers (-12,8 %), Poids Lourds (-16,8 %) et Off Highway (-35,4 %), où la baisse d'activité est particulièrement marquée. Les ventes sont en léger retrait sur le Ferroviaire (-4,0 %) et en progression pour le segment Bus & Cars (+3,8 %). Le segment « Autres » enregistre une croissance de +26,7% pour représenter près de 15,6 % du chiffre d'affaires de la division, bénéficiant de la reprise d'activités dans le domaine de la domotique. La division Aerospace est en croissance (+13,3 % à 72,0 M€) avec une bonne dynamique des clients du secteur Aéronautique et les premiers effets bénéfiques de l'intégration de la société STEEL Electronique. La division Energy est stable sur l'année, à 29,7 M€ de chiffre d'affaires, avec des premiers succès commerciaux à l'international. Enfin, la division Engineering Services confirme sa croissance à +28,8 % (40,9 M€), portée par le partenariat avec AMPERE.

Ainsi, l'année 2024 est marquée par la mise en place de cette collaboration technologique dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules (Software Defined Vehicle ou SDV), accompagnée du transfert d'une solution logicielle ACTIA.

ACTIA adapte ses charges aux évolutions contrastées de ses différentes divisions tout en préservant sa capacité à innover, à produire et à servir la montée en puissance à venir de ses activités. Ainsi, en 2024, les Achats matières reculent de -16,6 %, soit un taux de consommation de 49,8 %, contre 54,0 % en 2023, grâce à la normalisation confirmée des approvisionnements en composants électroniques. En dépit d'une légère diminution des effectifs (3 994 au 31 décembre 2024 contre 4 092 au 31 décembre 2023), les charges de personnel, à 168,4 M€, progressent de +14,4 %, reflétant les hausses de salaires accordées en 2023 et 2024 pour faire face à l'inflation ainsi que les charges des activités cédées (constitution d'une équipe de 200 personnes transférée fin octobre (1) ). La baisse des effectifs en production est contrebalancée en partie par l'acquisition de STEEL Electronique. La diminution de la sous-traitance et des coûts de transports engendre une baisse des charges externes de -3,9 %, à 76,1 M€ en 2024. Les dotations aux amortissements sont stables à 27,0 M€ et les dépenses de R&D augmentent de 10,7 M€ pour s'établir à 95,4 M€, soit 17,8 % du chiffre d'affaires du Groupe, contre 14,6 % (84,7 M€) en 2023. Le Groupe a entrepris des investissements importants en lien avec les contrats remportés et la part de la R&D refacturée représente 50,2% des dépenses engagées contre 44,8% au 31 décembre 2023. Le résultat opérationnel courant du Groupe ressort ainsi à -4,1 M€ contre 15,5 M€ en 2023, fortement impacté par le recul d'activités des clients de la division Mobility.

Après prise en compte des produits du partenariat, le résultat opérationnel s'établit à 32,3 M€, contre 15,4 M€ en 2023.

ACTIA dégage un EBITDA de 61,7 M€, pour une marge d'EBITDA de 11,5 % en 2024, contre respectivement 42,0 M€ et 7,3 % en 2023. Chacune des divisions y contribue positivement et ACTIA démontre sa capacité à valoriser ses expertises pour financer sa croissance à moyen / long terme et réduire son endettement.

Le résultat financier 2024 s'établit à -4,4 M€, contre -5,9 M€ en 2023. Il comprend des charges d'intérêts de -8,9 M€ contre ?8,0 M€ un an plus tôt faisant ressortir le coût moyen de la dette à 4,01 %, contre 3,25 % à fin décembre 2023. Il tient compte de +9,0 M€ de financement du poste clients (affacturage avec ou sans recours et reverse factoring) et de nouvelles lignes de financement moyen terme pour 30,4 M€. La variation de la juste valeur des instruments financiers est à 4,1 M€ au 31 décembre 2024 contre 2,1 M€ à la même période de l'année dernière. Le résultat net s'élève ainsi à 18,2 M€ en 2024, contre 8,2 M€ en 2023.

ENDETTEMENT, TRÉSORERIE & BILAN

Le Groupe a dégagé un Free Cash Flow (hors instruments de couverture) de 51,4 M€ en 2024 contre 45,1 M€ en 2023.

ACTIA a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 48,6 M€ en 2024. Il bénéficie notamment de la baisse du BFR de 19,9 M€ grâce, en particulier, à la diminution des stocks (-15,5 M€) en lien avec les actions menées sur les stocks de matières premières, anormalement élevés à la suite des pénuries de composants. Le flux de trésorerie des activités d'investissements est positif à 17,9 M€ en lien, d'une part, avec le produit de la cession lié au transfert d'une solution logicielle d'ACTIA et, d'autre part, avec l'acquisition de la société STEEL Electronique le 23 mai 2024 (+3,7 M€). Le flux de trésorerie des activités de financement passe de -44,4 M€. en 2023 à -35,1 M€ en 2024.

La baisse de l'endettement se poursuit avec une dette nette ramenée à 150,1 M€ au 31 décembre 2024, contre 187,9 M€ au 31 décembre 2023 (-37,8 M€). Les dettes locatives IFRS 16 sont de 17,8 M€ à fin 2024. Les remboursements d'emprunts et de dettes locatives se sont élevés à 53,9 M€ et ACTIA a levé 30,4 M€ de financements moyen terme. Le gearing 2024 ressort ainsi à 98,2 % contre 132,5 % à fin 2023 et 153,7 % à fin 2022.

Au 31 décembre 2024, ACTIA dispose d'une trésorerie de 71,0 M€, contre 43,6 M€ au 31 décembre 2023. 44,1 % de ses lignes à court terme (hors factor déconsolidant) sont utilisées à cette date, contre 49,4 % à fin 2023.

PERSPECTIVES 2025

Dans le contexte économique actuel, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de cette année, soit environ 535?M€.

Face à cet environnement, ACTIA poursuit l'adaptation de son outil industriel en faisant évoluer les différents sites et leur organisation pour gagner en compétitivité, accompagner les évolutions technologiques et préserver dans le temps les savoir-faire du Groupe. Des projets de réorganisation sont en cours de structuration afin de pérenniser les sites concernés. Dans le cadre des étapes de ces projets et des règlementations locales, le Groupe s'attachera à déployer des mesures d'accompagnement renforcées et à promouvoir les mobilités internes.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

En 2026, la mise en production de nouvelles familles de produits renforcera la trajectoire de croissance d'ACTIA Group vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Le rapport financier annuel 2024, sera mis à disposition le 25 avril 2025. Il sera notamment disponible sur https://investors.actia.com/rapports-annuels/ .

(1) cf. Communiqué de Presse du 31/10/2024

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

