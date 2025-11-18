information fournie par AOF • 18/11/2025 à 17:24

Actia, Elior, Soitec : l'agenda société France du jour-

(AOF) - Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.