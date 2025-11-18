 Aller au contenu principal
Actia, Elior, Soitec : l'agenda société France du jour-
information fournie par AOF 18/11/2025 à 17:24

(AOF) - Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective livrera ses résultats annuels.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,2200 EUR Euronext Paris +1,90%
ELIOR GROUP
2,6620 EUR Euronext Paris -0,67%
SOITEC
34,8100 EUR Euronext Paris -6,35%
