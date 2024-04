Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: début d'une collaboration avec Ampere information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - La société électronique Actia annonce avoir débuté avec Ampere, l'entité de Renault Group dédiée au véhicule électrique et au software, une collaboration technologique dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules.



A ce titre, il a signé un accord prévoyant un partage d'expertise dans le cadre du transfert d'une solution logicielle d'Actia dans ce domaine et, sous conditions suspensives, un projet de développement d'une équipe dédiée, destinée à être intégrée par Ampere fin 2024.



Cette collaboration permet à Actia de capitaliser sur son expertise technologique, sur son coeur de métier, à savoir les systèmes électroniques embarqués pour véhicules, et in fine de renforcer sa structure financière.





