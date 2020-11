ACTIA : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

Pour ce 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidés d'ACTIA ressort à 104,4 M€, en hausse de +23,0 % par rapport au 2ème trimestre 2020, le plus impacté par la crise sanitaire. Sur 9 mois, le recul du chiffre d'affaires est ramené à , à 306,4 M€, en ligne avec les attentes du Groupe qui vise d'atteindre un chiffre d'affaires annuel en baisse d'environ 15 % par rapport à 2019 et une reconstruction du résultat opérationnel au 2ème semestre 2020.



Au 3ème trimestre, comme au 1er semestre, aucun contrat n'a été perdu ou suspendu et seule la baisse d'activité des clients continue d'impacter les volumes de ventes. Toutefois, dans un contexte économique mondial affaibli, en particulier pour les industries automobile et aéronautique, la résilience des clients et la réactivité d'ACTIA permet d'atténuer les effets de la crise. Les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 60,5 M€ () et le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 43,9 M€ (). 72,5 % du chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre a été réalisé à l'international (vs. 76,0 % au T3 2019) traduisant en particulier la baisse des volumes des clients, notamment en Suède, et l'effet de base du contrat égyptien. Le chiffre d'affaires en France est en hausse annuelle de +3,7 %, sur ce 3ème trimestre, soutenu par la dynamique commerciale des activités Télécom.