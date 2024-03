ACTIA annonce une collaboration technologique avec Ampere dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules

ACTIA a débuté avec Ampere, l’entité de Renault Group dédiée au véhicule électrique et au software, une collaboration technologique dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules. ACTIA va, à ce titre, accompagner le déploiement de solutions et de compétences via :

 La signature d’un accord prévoyant un partage d'expertise dans le cadre du transfert d'une solution logicielle d’ACTIA en matière de systèmes embarqués pour véhicules.

 La signature sous conditions suspensives d’un projet de développement d’une équipe dédiée, destinée à être intégrée par Ampere en fin d’année 2024.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie d'ACTIA de se positionner comme un acteur majeur de la transformation du secteur automobile. Elle lui permet de capitaliser sur son haut niveau d’expertise technologique, sur son cœur de métier, à savoir les systèmes électroniques embarqués pour véhicules, et in fine de renforcer sa structure financière, dans la continuité des actions menées depuis 2 ans.