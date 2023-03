ACTEOS : Résultats annuels 2022

Un niveau d’activité historique : 19,5 M€ de chiffre d’affaires (+50,2%)

Triplement de l’EBITDA à plus de 1,1 M€

Forte amélioration des résultats



Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2022 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 16 mars 2023.

Forte progression du chiffre d’affaires portée par l’activité Mobilité

Après un premier semestre en progression de 17,7%, le chiffre d’affaires du second semestre ressort à plus de 11,2 M€, en hausse de près de 89%. Grâce à cette accélération, le chiffre d’affaires de l’année s’établit à près de 19,5 M€, en progression de 50,2%.



Cette excellente performance a été portée par l’Activité Mobilité avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,6 à près de 10,3 M€. Une progression qui profite de la dynamique du e-commerce mondial engagé dans une phase d’investissements importants en matière d’optimisation des flux logistiques.



L’activité Software qui concentre 47,2% de l’année, a connu quant à elle une croissance de +1,8% à près de 9,2 M€. Comme annoncé, après une année 2022 focalisée sur la réorganisation de la force commerciale, la redynamisation des prises de commandes constitue une priorité en 2023.



Marge brute en hausse de 17%

Compte tenu l’évolution du mix-produits au bénéfice des activités Mobilité, la progression de la marge brute est mécaniquement moins rapide que celle du chiffre d’affaires.