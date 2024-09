ACTEOS : Report de la publication des résultats du premier Semestre 2024

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, annonce le report de la publication de ses résultats du premier semestre 2024, initialement prévue le 13 septembre après Bourse.

La publication interviendra au plus tard le 31 octobre 2024.



A PROPOS D'ACTEOS : Depuis 1986, le Groupe Acteos édite et intègre des solutions digitales et mobiles pour la Supply Chain s’appuyant sur le temps-réel et l'analyse prédictive. Demand Forecast, Procurement & Replenishement, Transportation Management (TM), Warehouse Management (WM), Business Intelligence & Analytics, Predictive Analytics & Machine Learning, Mobile Solutions etc. Présent en France, en Allemagne et au Liban, le Groupe Acteos dispose d’une forte expérience sur de nombreux secteurs d’activités (retail, agroalimentaire, industrie, pharma & santé…) et équipe aujourd’hui plus de 200 sites logistiques.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

