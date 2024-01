ACTEOS : Chiffre d'Affaires S2 2023

Repli du chiffre d’affaires intégrant une base de comparaison exceptionnelle dans la Mobilité

Solide progression de l’activité Software : +9,1%



Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2023.



EN K€ 2023 2022 Variation

Acteos France 1er semestre 4 226 5 680 -25,6%

2ème semestre (1) 4 877 8 559 -43,0%

Cumul Annuel 9 103 14 239 -36,1%



Acteos Allemagne 1er semestre 2 711 2 567 +5,6%

2ème semestre (1) 2 729 2 655 +2,8%

Cumul Annuel 5 440 5 222 +4,2%



Acteos TOTAL 1er semestre 6 937 8 247 -15,9%

2ème semestre (1) 7 606 11 214 -32,2%



dont Mobilité 2ème semestre 2 534 6 829 -62,9%

dont Software 2ème semestre 5 072 4 385 +15,7%



Cumul Total Annuel 14 543 19 461 -25,3%



(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué



EN K€ 2023 (1) 2022 Variation



Software France 5 915 5 326 +11,1%

Allemagne 4 105 3 856 +6,5%

Cumul Annuel 10 020 9 182 +9,1%



Mobilité France 3 188 8 913 -64 ,2%

Allemagne 1 335 1 366 -2,3%

Cumul Annuel 4 523 10 279 -56,0%



Cumul Total Annuel 14 543 19 461 -25,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué