ACS: bénéfice en hausse en 2024, le carnet de commandes au plus haut

Florentino Perez, PDG du groupe de constrcution ACS. ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice net progresser de 6% en 2024, en raison notamment d'une activité soutenue sur le marché nord-américain, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record.

Le groupe dirigé par Florentino Perez, également président du Real Madrid, a dégagé au total 828 millions d'euros de profits, contre 780 millions d'euros en 2023, selon les chiffres publiés jeudi par l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a pour sa part atteint 41,63 milliards d'euros, soit 16% de plus qu'il y a un an. Près des deux tiers de ce chiffre d'affaires a été réalisé en Amérique du nord, et 9% en Espagne

Ces résultats sont nettement supérieurs aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 741 millions d'euros de profits pour 40,38 milliards de revenus.

Le groupe espagnol attribue la forte dynamique de 2024 aux bons résultats de sa filiale Turner aux Etats-Unis, avec la signature de nombreux contrats pour la construction de centres de données, secteur en pleine effervescence.

Le bénéfice de sa branche "construction", son cœur de métier, a ainsi progressé de 7% sur un an. Cela a permis de compenser des résultats décevants pour sa branche "autoroutes", dont le bénéfice est resté stable.

Ces derniers mois, le groupe avait expliqué cette situation par les hausses fiscales décidées sur les péages autoroutiers en France, qui a pénalisé les résultats d'Albertis, dont ACS est copropriétaire avec l'italien Atlantia.

Dans son communiqué, le géant espagnol, concurrent du français Vinci, insiste par ailleurs sur ses bonnes perspectives pour 2025, au vu de son carnet de commandes, qui a atteint 88,2 milliards d'euros au 31 décembre.

Ce montant, en hausse de près de 20% par rapport à fin 2023, correspond à un "maximum historique" pour l'entreprise, souligne ACS, qui précise que 54% de ces projets concernent les États-Unis et le Canada, et 21% l'Australie.