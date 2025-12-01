information fournie par Boursorama avec AFP • 01/12/2025 à 16:47

Acier : Thyssenkrupp Steel signe un accord de restructuration avec IG Metall

La branche acier de l'Allemand Thyssenkrupp et le syndicat IG Metall ont annoncé lundi un accord sur la restructuration du sidérurgiste, qui va fortement réduire ses effectifs, au milieu de pourparlers de reprise de cette activité en crise par l'indien Jindal Steel.

Valable jusqu'en septembre 2030, cet accord prévoit notamment que l'entreprise financera cette restructuration, condition sine qua non pour le syndicat IG Metall, qui avait déjà approuvé en juillet une ébauche de compromis.

"Les parties ont convenu de garder confidentielles les conditions" de ce financement, indique un communiqué du premier sidérurgiste allemand.

Cette restructuration devrait toutefois générer quelques centaines de millions d'euros d'économies par an, a précisé à l'AFP un porte parole du sidérurgiste.

Comme annoncé en novembre 2024, Thyssenkrupp Steel prévoit de réduire sa production d'acier de 11,5 millions de tonnes à une fourchette de 8,7 à 9 millions, et de supprimer ou externaliser 11.000 postes sur 27.000 d'ici 2030, sans recours aux licenciements économiques, précise un communiqué.

"Nous avons franchi l'étape décisive pour rendre Thyssenkrupp Steel prêt pour l'avenir", avec l'objectif de devenir "leader dans la concurrence européenne à long terme", a déclaré Marie Jaroni, nouvelle dirigeante de la branche.

L'objectif demeure d'une production d'acier "climatiquement neutre à long terme", précise le communiqué, moyennant des investissements dans l'acier vert, avec une première installation toujours en construction à Duisbourg.

Prévue pour 2027 et centrale pour la métamorphose du groupe, cette transformation verte reste sur la sellette compte tenu de coûts supplémentaires imprévus.

Thyssenkrupp étudie actuellement l'offre de reprise de l'indien Jindal Steel, qui promet de sécuriser la production allemande et de finaliser la production d'acier vert à Duisbourg.

Contacté par l'AFP, IG Metall n'a pas répondu dans l'immédiat.

La maison mère dévoilera ses résultats le 9 décembre, après deux pertes nettes annuelles.