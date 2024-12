Acier: les industriels européens appellent Bruxelles à l'aide

(AOF) - "L’industrie sidérurgique européenne est en crise, avec des milliers de suppressions d’emplois annoncées récemment et des milliards d’euros des plans de décarbonation actuellement suspendus". Tel est le constat dressé par le syndicat européen industriAll et Eurofer, l’association européenne de l’acier qui demandent dans une lettre ouverte une réunion urgente avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et son vice-président Stéphane Séjourné.

Les signataires appellent à "des mesures d'urgence à court terme" et à une "nouvelle initiative commerciale globale de l'UE", jugeant que des barrières tarifaires visant les importations sont nécessaires. Ils demandent qu'un "Sommet européen de l'acier" soit organisé dès le début de l'année prochaine, réunissant les partenaires sociaux du secteur, les États membres et les dirigeants des institutions européennes.

Alors que le secteur sidérurgique européen souffrait déjà des crises de l'énergie et des matières premières, "le marché de l'UE est à nouveau inondé d'acier étranger bon marché", déplorent les signataires. Les quelque 100 millions de tonnes d'acier chinois qui "submergent les principaux marchés à des prix de dumping", combinées à la surcapacité mondiale record d'acier estimée à 560 millions de tonnes, "sont une catastrophe pour le secteur et ses travailleurs".

Pour Eurofer et IndustriAll, le problème n'est pas seulement celui de la concurrence chinoise : d'autres régions productrices d'acier, comme l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'Inde et le Japon, "se réorientent vers l'UE, ce qui "fait baisser les prix mondiaux de l'acier et met en danger la survie du secteur et les investissements dans la transition verte". Les instruments de défense commerciale (IDC) actuels de l'UE restent essentiels, mais sont malheureusement insuffisants pour faire face aux retombées de la surcapacité mondiale de l'acier.