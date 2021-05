Achetez des actions européennes moins chères que les concurrentes étrangères

Une sélection d'actions européennes des stratèges de Morgan Stanley. (© Adobestock)

Les stratèges de Morgan Stanley anticipent une performance des Bourses européennes dépassant celle des actions américaines. Ils ont identifié vingt sociétés - dont plusieurs françaises - plus attrayantes que leurs comparables à mettre en portefeuille.

Les stratèges de Morgan Stanley ont identifié plusieurs raisons qui justifieraient une performance des Bourses européennes supérieure à celle des marchés américains dans les mois à venir.

Tout d'abord, l'économie européenne devrait bénéficier à l'approche de l'été d'une amélioration de sa dynamique relative, favorisant des sociétés décotées et des valeurs financières.

Le sentiment réservé des investisseurs est un autre soutien pour les actions européennes. Leur «surperformance» constatée depuis février dernier fait suite à la pire décennie depuis un siècle de performance relative à celle des Bourses américaines.

Les flux d'épargne se dirigeant vers les actions européennes restent en retrait, alors que les flux dirigés vers les actions globales ont atteint des sommets depuis trois mois.

Un meilleur potentiel sur l'Europe

Ensuite, la composition des indices européens offre une exposition grandissante à des secteurs en croissance structurelle.

Ainsi, les technologies de l'information représentent désormais le premier secteur de l'EuroStoxx 50 (16% de la capitalisation), devant les biens d'équipements (14%), la consommation (10%), la chimie (9%) et la santé (8%). Ce qui permet d'anticiper une tendance plus favorable et moins volatile sur les profits des sociétés de l'indice.

Enfin, les valorisations sont plus attrayantes. Leur niveau relatif à celui des