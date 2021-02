Achetez des actions de sociétés dont les marges vont augmenter, selon UBS

Saint-Gobain fait partie des valeurs européennes sélectionnées par les stratèges d'UBS. (© Shutterstock)

Les stratèges de la banque suisse ont sélectionné des entreprises européennes dont la rentabilité va progresser entre 2019 et 2021. Parmi leurs recommandations positives, Saint-Gobain, LVMH, Infineon.

Nick Nelson et Joao Toniato chez UBS saluent la qualité des résultats trimestriels publiés par les entreprises européennes. Les deux stratèges évoquent un des meilleurs taux de bonnes surprises depuis les quarante derniers trimestres.

L'évolution des chiffres d'activité est toutefois restée modeste. Les publications supérieures aux attentes des analystes viennent plutôt des marges de profits. En revanche, les annonces inférieures aux prévisions du consensus sont fortement sanctionnées par le marché.

Une large part des bonnes surprises vient des métiers les plus cycliques: semiconducteurs, médias, finance, matériaux.

Des profits attendus en forte hausse cette année

Après une baisse de 33% des profits des sociétés européennes attendue en 2020, UBS anticipe une progression de 35% cette année. En 2021, les experts de la banque suisse prévoient un levier opérationnel record, le résultat opérationnel augmentant 4,5 fois plus vite que le chiffre d'affaires.

La marge nette des sociétés européennes devrait ainsi passer d'un plus bas proche de 7% en 2020 (comparable au point bas de 2009) à près de 8,5% cette année.

Les secteurs qui devraient afficher le plus fort levier sont l'automobile, l'énergie et les services aux consommateurs. C'est dans ces activités que les probabilités de révisions à la hausse sont les plus élevées, selon UBS.

