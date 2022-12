Acheter Sanofi, pour le rattrapage d’une décote excessive

sanofi (crédit photo : Adobe Stock / )

Une nette contreperformance par rapport à son indice de référence

Cinquième groupe pharmaceutique mondial et premier européen, Sanofi est aussi le leader des vaccins au niveau de la planète. C'est un un géant de l'industrie pharmaceutique qui a un statut boursier particulier : il n'a pas une reconnaissance des investisseurs qui soit en proportion avec sa position au sein de son industrie.

L'activité est pourtant assez bien équilibrée entre les zones : un gros tiers pour les pays émergents, 38 % pour les Etats-Unis et 28 % pour l'Europe. Un mix qui assure des revenus récurrents et profite de la croissance. La répartition entre les quatre grands marchés semble aussi porteuse et plutôt sécurisante : médecine générale pour 34 %, médecine de spécialités (immunologie, neurologie et oncologie) pour 35 %, vaccins pour 20 % et la santé grand public pour 11 %.

Le parcours boursier ne salue pas ces atouts. Sur trois ans (notre graphique) la performance de l'indice MSCI Europe Pharmaceuticals & Biotechnologies (dividende inclus) atteint 17,8 % quand celle de l'action Sanofi affiche 3,8 % . Si on élargit la comparaison au niveau mondial le retard est plus criant encore : l'indice MSCI Word Health & Care a gagné 34 % sur la période. Depuis 10 ans, les années de forte hausse (plus de 20%) des actions du secteur – composé pour 60 % de l'indice par des groupes américaine- de 2013, 2017, 2019 et 2021 ont boudé Sanofi à l'exception de 2019.

Cours de Sanofi comparé à l'indice MSCI Europe Pharma & Biotech.

Les retards pour le vaccin Covid et les litiges du Zantac ont pesé

Que s'est-il passé : évidement l'action a payé ses retards pour un vaccin contre la Covid 19, (très) décevants pour le leader mondial et une communication sur la question qui a aggravé le constat. Les marchés financiers ont boudé la gestion passée des produits phare dits blockbusters et l'affectation de leurs profits dans une stratégie long terme recherchant d'abord les équilibres.

Les investisseurs sanctionnent un manque de relais à quatre ans de blockbusters – renforcé par les arrêts cette année des essais du traitement de scléroses en plaques tolebrutinib- et les litiges concernant le Zantac. Ce médicament contre les brûlures d‘estomac, retiré de la vente en 2019, fait l'objet d'actions devant les tribunaux américains.

Une approche de valorisation multicritères fait apparaître une décote boursière de 30 % par rapport aux grands groupes mondiaux. La décoté est une donnée historique pour le champion français, qui, au-delà de ses performances économiques, de ses déboires judiciaires et de ses choix stratégiques, souffre d'un certain lobbying de défiance de la part de ses homologues américains. Aujourd'hui, le statut a des raisons de se corriger., ce qui justifie notre position acheteuse.

Le Dupixent, le blockbuster qui va encore porter le cours de Bourse

Les procédures Zantac devraient voir leur issue au 1er trimestre 2023. Les coûts sont déjà largement pris en compte par le cours de Bourse. Et le risque de 2,5 à 3 milliards de dollars maximum se compare avec un autofinancement libre 2021 plus de trois fois supérieur.

Pour évaluer l'action, il est temps de se concentrer sur la nette accélération de la montée en puissance du Dupixent qui, avec la division vaccins potée par diverses épidémies, est le moteur de l'activité cette année et se fera encore l'année prochaine. L'anticorps Dupixent est le blockbuster qui dope les profits de Sanofi, avec des perspectives revues à la hausse après la publication des comptes du troisième trimestre, et que nous estimons devoir l'être encore dans les trimestres qui viennent. Viser un flux de chiffre d'affaires de 15 millards d'euros par an est réaliste.

Les ventes de Dupixent ont progressé de 44,5 % au cours des 9 premiers mois de 2023, sur l'ensemble des zones géographiques. Il pèse 18% du chiffre d'affaires et la proportion va encore monter l'année prochaine. C'est dire que c'est le catalyseur du compte d'exploitation et du cours de Bourse.



Le Dupixent vers le statut de blockbuster à 15 milliards de dollars de vente par mois

Ventes mondiales du Dupixent.

Potentiel de 25%

Les comptes trimestriels ont permis de revoir à la hausse les estimations de bénéfices. Une progression du bénéfice par action de plus de 28% cette année, qui pourrait être confirmée en 2023 (+6 % ) et 2024 (+9%).

Les ratios de valorisation sont très raisonnables compte tenu du profil d'investissement retrouvé d'action défensive et de croissance : le cours capitalise moins de 10 fois l'estimation des bénéfices 2023 et le rendement du dividende dépasse 4,5 %.. Une certaine reconstitution du pipeline en cours doit conduire à une révision du statut avec une levée d'incertitudes pour les années 2026 et suivantes. Le risque du Zantac nous semble dans les cours, mais va entretenir la décote jusqu'au second trimestre 2023. On peut en profiter, : avec un potentiel plus fort que le profil de risque, le premier objectif de cours à échéance juin 2023 est de 110 . Ce potentiel de plus de 25 % ne ferait que gommer une partie décote par rapport au secteur qui ne sera plus justifiée.

par Hubert Tassin, Sherpa pour Gaspal Gestion