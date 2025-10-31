ACHETER-LOUER.FR : Résultats semestriels 2025, toujours impacté par la crise immobilière

Paris, le 31 octobre 2025

À 19 heures

Résultats semestriels 2025,

toujours impacté par la crise immobilière

En milliers d'euros S1 2025* S1 2024 Chiffre d'affaires 438 788 Autres produits d'exploitation 1 002 62 Produits d'exploitation 1 440 850 Charges de personnel

Autres charges d'exploitation

Amortissements et provisions - 550

- 755

- 1 034 - 933

- 857

- 7 949 Impôts et taxes - 4 - 12 EBITDA** - 863 - 937 Résultat d'exploitation - 903 - 8 898 Résultat financier (Provision financière technique) - 370 262 - 5 315 Résultat exceptionnel 6 56 Résultat net de l'ensemble consolidé - 371 171 - 14 159 Résultat net part du groupe - 371 165 - 14 154

* Données financières consolidées non auditées

** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxe

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via Sol Treasury Corp filiale détenue à 100%, a réalisé sur le 1 er semestre 2025, un chiffre d'affaires de 438 k€ en baisse de 44% par rapport au 1 er semestre 2024.

Cette baisse est liée à la crise immobilière et de l'habitat qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise toujours les transactions immobilières.

Depuis le début du 1 er semestre 2025, le Groupe a continué de procéder à certains arbitrages et à stopper les développements web en cours, et a suspendu les nouveaux projets R&D.

Les autres produits d'exploitation du Groupe sont de 1 002 k€ au 30 juin 2025, contre 62 k€ au 30 juin 2024.

Portant les produits d'exploitation à 1 440 K€ contre 850 K€ l'an passé (-69%)

Des résultats marqués par une forte baisse du chiffre d'affaires

Sur la période, le Groupe s'est attelé à continuer de réduire ses coûts de structure notamment ses charges de personnel qui baissent de près de 41% par rapport au 1 er semestre 2024.

De même, Acheter-Louer.fr a continué de travailler sur l'optimisation de ses autres charges d'exploitation dont les effets sont déjà perceptibles.

L'EBITDA**, pénalisé par la baisse d'activité, s'établit à -863 k€ sur le 1 er semestre 2025 contre -937 k€ au 1 er semestre 2024.

Le résultat d'exploitation s'inscrit pour sa part à -903 k€ contre -8 898 k€ au 1 er semestre 2024, et tient compte d'une dépréciation des immobilisations incorporelles pour un montant de 1 034 k€.

Le Résultat financier s'élève à -370 262 k€ et intègre plusieurs dépréciations dont principalement la participation du Groupe au sein de la PropTech KHEOPS pour un montant de 100 k€, et des intérêts d'un contrat de financement pour un montant de 175 k€.

De plus, la charge financière technique relative aux conversions des OCEANE s'élève au premier semestre 2025 pour un montant de 369 987 k€

Ces charges financières n'ont entraîné aucune sortie de trésorerie pour le Groupe.

Ainsi, le Résultat net s'établit à -371 171 K€.

Au 30 juin 2025, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 548 k€.

Perspectives

Dans cet environnement économique toujours difficile pour le secteur immobilier et de l'habitat, la baisse d'activité va se poursuivre sur cette fin d'année 2025 et affectera également les résultats 2025 du Groupe.

Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'au 1er trimestre 2026.

Afin de restructurer son passif public et fournisseur trop important pour l'exploitation, acheter-louer.fr a annoncé le 11 février 2025 , l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris, et qui a été prolongée jusqu'au 11 février 2026.

Les comptes semestriels au 30 juin 2025 seront disponibles sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « Informations Investisseurs » . Le rapport d'activité semestriel et les annexes seront mis en ligne sur le site d'Euronext et de la société dès leur émission.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

