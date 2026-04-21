Acheter-Louer.fr reporte publication comptes annuels, promet divulgation au plus tard 29 mai 2026

* Acheter-Louer.fr reporte publication des comptes annuels 2025, initialement attendue 30 avril 2026. * Nouvelle échéance annoncée au plus tard 29 mai 2026. * Retard lié à finalisation des travaux comptables et d’audit, affectée par sortie de procédure de sauvegarde. * Procédure ouverte 11 février 2025, clôturée 10 mars 2026 après remboursement intégral du passif. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Acheter louer.fr SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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