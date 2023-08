ACHETER-LOUER.FR répond aux questions posées par les actionnaires individuels et les investisseurs

PARIS , 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, publie une vidéo en réponse aux questions posées par ses actionnaires et investisseurs.

Le 4 juillet 2023, les dirigeants d'Acheter-Louer.fr ont proposé à leurs actionnaires de leur adresser leurs questions concernant la société. Les dirigeants remercient vivement tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice et qui ont, à travers leurs questions, témoigné de l'intérêt pour la société.

Aujourd'hui, Acheter-Louer.fr publie les réponses aux questions sous forme d'une vidéo intitulée « Acheter-Louer.fr répond à ses actionnaires ». La vidéo est accessible ici .

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

S olution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

