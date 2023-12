Acheter-louer.fr réalise une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

PARIS , 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La société Acheter-Louer.fr (la « Société ») annonce que son Directoire, agissant sur délégation de compétence consentie par l'assemblée générale mixte du 30 juin 2023, aux termes de sa onzième résolution, a décidé de procéder à la réalisation d'une réduction du capital social par apurement d'une partie des pertes de la Société sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à hauteur d'un montant de 278 234,5647 euros.

Cette réduction de capital motivée par des pertes est réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société, ainsi ramenée de de 0,12 euro à 0,0141 euro . Elle facilitera les conversions par les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital pénalisés par l'évolution récente du cours de bourse et la réalisation de toute nouvelle opération financière qui pourrait s'avérer opportune dans le futur.

La Société rappelle qu'il s'agit d'une opération purement technique. Le montant de la réduction de capital, soit 278 234,5647 euros, sera affecté à un compte de réserve indisponible, et le montant des capitaux propres ne sera pas été impacté.

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 37 045,3953 euros, divisé en 2 627 333 actions ordinaires de 0,0141 euro de valeur nominale chacune.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

