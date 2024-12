Acheter-Louer.fr: Océanes émises au profit des créanciers information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Acheter-Louer.fr a annoncé mardi l'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) au profit de ses créanciers, une nouvelle qui pesait sur son cours de Bourse.



Le portail de petites annonces immobilières a signé un contrat portant sur l'émission de 100 0céanes au profit de l'homme d'affaires Diede van den Ouden pour un montant de 500.000 euros et de 23 Océanes au fonds Atlas Special Opportunities pour 115.000 euros, soit un montant total de 615.000 euros.



Dans un communiqué, Acheter-Louer.fr explique que l'opération a pour objet d'octroyer aux deux porteurs d'OCABSOC émises en 2017, arrivées à maturité sans avoir pu convertir leurs titres en actions, des droits identiques.



Le spécialiste de l'habitat rappelle que les deux investisseurs n'ont pas vocation à rester actionnaire, une fois qu'ils auront reçu les actions issues de la conversion des Océanes.



Sachant que les actions résultant de la conversion pourraient être cédées dans le marché à très brefs délais, la situation pourrait créer une forte pression baissière sur le cours de l'action, prévient l'entreprise.



Suite à cette annonce, l'action Acheter-Louer.fr perdait plus de 11% mardi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





